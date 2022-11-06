Одна царапина на сковороде с антипригарным покрытием может высвободить 9100 частиц пластика – новое исследование

Новые исследования показали, что поврежденная антипригарная поверхность может быть вреднее, чем вы думаете.

Об этом говорится в Science of The Total Environment.

Исследователи установили, что поцарапанная тефлоновая антипригарная сковорода может выделять тысячи частиц пластика с каждой царапиной или трещиной на поверхности. Хотя дополнительные исследования по поводу последствий для здоровья частиц пластика еще продолжаются, выводы имеют решающее значение для понимания вреда, которому вы потенциально подвергаетесь, когда готовите дома на любимой сковороде.

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Каждый жареный на тефлоновой поверхности с антипригарным покрытием может подтвердить, что тефлон прекрасно подходит для приготовления пищи, но поверхность можно легко повредить. Именно поэтому исследователи из Университета Ньюкасла и Университета Финдерса хотели узнать больше о потенциальной опасности использования тефлона в случае его поцарапания.

Исследователи обнаружили, что частицы тефлонового пластика и микропластика труднее отследить, чем другие типы пластика. Поэтому они использовали так называемую романовскую спектроскопию — ЦККП диагностику, которая создает изображения с высокой детализацией, чтобы отсканировать несколько тефлоновых поверхностей, поцарапанных в определенной степени. С помощью романского изображения они обнаружили, что только одна царапина или поврежденный участок поверхности на сковороде тефлоновой может высвободить более 9 тыс. пластиковых частиц.

По словам исследователей, участвовавших в этом исследовании, эти выводы важны, поскольку тефлон относится к семейству пер- и полифторированных веществ (PFAS), то есть группе химических веществ, которые могут быть вредными при попадании в организм человека.

"Учитывая тот факт, что PFAS вызывает большую обеспокоенность, эти микрочастицы тефлона в нашей пище могут быть проблемой для здоровья, поэтому нуждаются в исследовании, поскольку мы мало знаем об этих загрязнителях", — сказал один из руководителей исследования.

Итак, если у вас есть поврежденная тефлоновая посуда, лучше замените ее чугунной.

А еще напомним о недостатках и плюсах сковородок.

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