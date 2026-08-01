Одна длинная прогулка или несколько коротких: ученые выяснили, какая ходьба лучше поддерживает здоровье сердца

Сколько нужно ходить для здоровья сердца / © pexels.com

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Новое исследование показывает: для сердечно-сосудистого здоровья важна не только общая нагрузка, но и то, как человек распределяет свою физическую активность.

Ходьба — простая привычка, поддерживающая сердце

Регулярные прогулки оказывают положительное влияние на организм: помогают поддерживать нормальный вес, улучшают кровообращение, способствуют снижению артериального давления и могут уменьшать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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В отличие от интенсивных тренировок, ходьба доступна большинству людей, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Поэтому врачи часто рекомендуют ее как один из самых безопасных видов ежедневной активности.

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Один час ходьбы или несколько коротких прогулок: что лучше

Многие считают, что пользу можно извлечь только от длительной прогулки — например, 30–60 минут без перерыва. Однако современные исследования свидетельствуют: короткие периоды активности в течение дня также могут оказать значительное положительное влияние.

Например, вместо одной длинной прогулки можно:

пройтись 10–15 минут утром;

совершить короткую прогулку во время обеденного перерыва;

пройти дополнительное расстояние после работы;

больше двигаться в повседневных делах.

Такой подход особенно удобен для людей, у которых плотный график и не могут выделить час на спорт или прогулку.

Для сердца важна регулярность движения

Специалисты отмечают: главное правило здоровой ходьбы — не идеальная продолжительность, а постоянство.

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Даже несколько коротких прогулок могут помочь:

активизировать кровообращение;

уменьшить время сидящего образа жизни;

поддерживать работу сердца;

улучшать общее самочувствие.

Если человек большую часть дня проводит сидя, даже 5–10 минут движения несколько раз в день могут быть более полезными, чем полное отсутствие активности.

Сколько нужно ходить каждый день для здоровья сердца

Универсальной цифры, подходящей всем, нет. Для одних людей комфортной целью может быть 30 минут ходьбы в день, для других постепенное увеличение количества шагов.

Важно учитывать:

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возраст;

состояние здоровья;

уровень физической подготовки;

ежедневную активность.

Главное — сделать ходьбу регулярной привычкой.

Обязательно ли проходить 10 000 шагов в день

Число 10 000 шагов стало популярным ориентиром, но для здоровья сердца важны не только шаги, но и общая активность человека.

Даже меньшее количество движения может приносить пользу, если оно является частью постоянного образа жизни.

Лучше регулярно гулять столько, сколько позволяют ваши возможности, чем ставить недостижимую цель и быстро отказываться от нее.

Как сделать ходьбу полезнее для сердца

Чтобы получить больше пользы от прогулок, можно:

ходить в более быстром темпе;

выбирать маршруты с небольшими подъемами;

чаще делать перерывы от сиденья;

гулять на свежем воздухе;

постепенно увеличивать продолжительность прогулок.

Не обязательно превращать ходьбу в изнурительную тренировку. Лучшая активность — та, которую вы можете поддерживать каждый день.

FAQ

Полезно ли ходить 30 минут в день для сердца?

Да, регулярная 30-минутная прогулка может положительно влиять на здоровье сердца. Она помогает поддерживать нормальное кровообращение, снижать риск сердечно-сосудистых проблем и бороться с последствиями малоподвижного образа жизни.

Сколько шагов нужно делать каждый день для здоровья?

Для здоровья сердца нет единственного обязательного количества шагов. Важнее регулярно двигаться и избегать продолжительного сиденья. Даже постепенное увеличение ежедневной активности может принести пользу организму.

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