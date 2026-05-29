Одна из самых полезных рыб в мире: она превосходит лосось и треску по питательным свойствам

Одним из таких «лидеров здоровья» называют морского окуня (также известного как Лабракс) — рыбу, которая в последние годы все чаще попадает в список лучших продуктов для здорового питания, пишут в Kobieta.

Чем морской окунь лучше лосося

Лосось традиционно считается одним из самых полезных видов рыбы благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот. Однако морской окунь имеет свои преимущества, делающие его не менее ценным для ежедневного рациона:

Меньшая калорийность — содержит гораздо меньше жира, чем лосось, поэтому он идеально подходит для тех, кто следит за весом или соблюдает диету. Высокое содержание белка является отличным источником легкоусвояемого белка, необходимого для мышц, кожи и иммунной системы. Легкое пищеварение — благодаря нежной структуре мяса морской окунь хорошо усваивается организмом и подходит даже для диетического и детского питания. Низкое содержание вредных веществ — по сравнению с некоторыми другими видами рыбы, морской окунь обычно содержит меньше тяжелых металлов, что делает его более безопасным для регулярного употребления.

Пищевая ценность и польза для организма

Регулярное употребление качественной рыбы помогает:

поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы;

улучшать работу мозга и концентрацию;

укреплять иммунитет;

нормализовать уровень холестерина;

снабжать организм необходимыми аминокислотами.

Морской окунь сочетает в себе легкость, питательность и сбалансированный состав, что делает его отличной альтернативой жирным видам рыбы.

Как лучше готовить морского окуня

Чтобы сохранить максимум пользы, рекомендуется готовить рыбу щадящими способами:

запекание в духовке с овощами;

приготовление на пару;

гриль без лишнего жира;

тушение в легких соусах.

Жареная рыба также возможна, но она теряет часть полезных свойств из-за дополнительного жира.

Морской окунь — пример рыбы, которая может смело конкурировать с лососем за пользой для организма. Благодаря низкой калорийности, высокому содержанию белка и легкой усвояемости, он заслуженно входит в список самых здоровых продуктов для ежедневного питания.

FAQ

Какая рыба самая полезная для здоровья?

К наиболее полезным видам рыбы относят морского окуня, лосося, скумбрию и треску — в зависимости от потребностей организма.

Действительно ли морской окунь полезнее лосося?

Он не обязательно «лучше», но имеет меньше калорий и жира, поэтому часто считается более диетическим вариантом.

Как часто нужно есть рыбу для пользы организма?

Диетологи обычно рекомендуют употреблять рыбу 2-3 раза в неделю для получения оптимального количества полезных веществ.

