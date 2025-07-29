Одна привычка выходного дня может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 33%

Даже нерегулярные тренировки снижают риск смерти / © Credits

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Мы знаем, что физические упражнения приносят много пользы для здоровья. Но имеет ли значение, как часто и равномерно вы их выполняете в течение недели? Новое исследование показало, что даже занятия спортом только на выходных могут снизить риск преждевременной смерти у людей с диабетом.

Об этом говорится в материале sciencealert.

Исследователи решили сосредоточиться на тех, у кого диабет, поскольку для них физическая активность особенно важна — она улучшает чувствительность к инсулину и уменьшает риски осложнений.

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«Многим людям сложно заниматься спортом регулярно из-за нехватки времени», — отмечают авторы исследования из США, Китая и Австралии.

Исследователи составили карту влияния физических упражнений на смертность. (Wuet al., Ann. Intern. Med., 2025)

«Поэтому некоторые сжимают рекомендованную норму умеренной или интенсивной физической активности в 1–2 тренировки в неделю — так называемый подход „исходящего воина“.»

В исследовании проанализированы данные 51650 взрослых с диабетом, разделенных на 4 группы.

Те, кто вообще не занимался физической активностью. Те, кто занимался менее 150 минут в неделю. Те, кто тренировался 150 минут в течение 3 и более сессий. Те, кто достигал 150 минут за 1–2 тренировки («исходящие воины»).

Оказалось, что любое количество физической активности полезно, но наибольший эффект наблюдался именно у тех, кто придерживался рекомендаций. Люди, которые занимались минимум трижды в неделю, имели на 17% меньший риск общей смертности и на 19% ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

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Но «исходящие воины» показали еще лучшие результаты: на 21% меньше риска общей смертности и на 33% меньше риска смерти от сердечных болезней. Это означает, что даже одна-две интенсивные тренировки в неделю могут существенно улучшить здоровье.

«Даже те, кто тренировался менее 150 минут в неделю, имели лучшие показатели выживания, чем те, кто совсем не занимался спортом», — отмечают авторы.

Это подчеркивает важность любой физической активности для людей с диабетом.

Хотя исследование не устанавливает прямую причинно-следственную связь (ведь базируется на самоотчетах и охватывает только одну группу населения), оно подтверждает выводы предыдущих работ: любое движение — лучше, чем его отсутствие.

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Так что если вы не успеваете ходить в спортзал в течение рабочей недели — не беда. Как показывает опыт «выходных воинов», главное — достигать общей нормы активности, независимо от распределения во времени.

Будьте внимательны! Информация, предоставленная в этой статье, предназначена только для общего ознакомления и не должна рассматриваться как медицинский совет. По любым вопросам, касающимся вашего здоровья, обращайтесь к квалифицированному медицинскому работнику.

Напомним, ранее было названо 14 суперфудов, которые всегда должны быть под рукой. Например, фисташки — они богаты белоком, клетчаткой, калием и «хорошими» жирами. Они помогают уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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