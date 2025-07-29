ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Полезные статьи
Количество просмотров
382
Время на прочтение
3 мин

Одна привычка выходного дня может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 33%

Тренировка на выходных — реальный шанс продлить жизнь. Особенно людям с диабетом.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Одна привычка выходного дня может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 33%

Даже нерегулярные тренировки снижают риск смерти / © Credits

Мы знаем, что физические упражнения приносят много пользы для здоровья. Но имеет ли значение, как часто и равномерно вы их выполняете в течение недели? Новое исследование показало, что даже занятия спортом только на выходных могут снизить риск преждевременной смерти у людей с диабетом.

Об этом говорится в материале sciencealert.

Исследователи решили сосредоточиться на тех, у кого диабет, поскольку для них физическая активность особенно важна — она улучшает чувствительность к инсулину и уменьшает риски осложнений.

«Многим людям сложно заниматься спортом регулярно из-за нехватки времени», — отмечают авторы исследования из США, Китая и Австралии.

Исследователи составили карту влияния физических упражнений на смертность. (Wuet al., Ann. Intern. Med., 2025)

Исследователи составили карту влияния физических упражнений на смертность. (Wuet al., Ann. Intern. Med., 2025)

«Поэтому некоторые сжимают рекомендованную норму умеренной или интенсивной физической активности в 1–2 тренировки в неделю — так называемый подход „исходящего воина“.»

В исследовании проанализированы данные 51650 взрослых с диабетом, разделенных на 4 группы.

  1. Те, кто вообще не занимался физической активностью.

  2. Те, кто занимался менее 150 минут в неделю.

  3. Те, кто тренировался 150 минут в течение 3 и более сессий.

  4. Те, кто достигал 150 минут за 1–2 тренировки («исходящие воины»).

Оказалось, что любое количество физической активности полезно, но наибольший эффект наблюдался именно у тех, кто придерживался рекомендаций. Люди, которые занимались минимум трижды в неделю, имели на 17% меньший риск общей смертности и на 19% ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Но «исходящие воины» показали еще лучшие результаты: на 21% меньше риска общей смертности и на 33% меньше риска смерти от сердечных болезней. Это означает, что даже одна-две интенсивные тренировки в неделю могут существенно улучшить здоровье.

«Даже те, кто тренировался менее 150 минут в неделю, имели лучшие показатели выживания, чем те, кто совсем не занимался спортом», — отмечают авторы.

Это подчеркивает важность любой физической активности для людей с диабетом.

Хотя исследование не устанавливает прямую причинно-следственную связь (ведь базируется на самоотчетах и охватывает только одну группу населения), оно подтверждает выводы предыдущих работ: любое движение — лучше, чем его отсутствие.

Так что если вы не успеваете ходить в спортзал в течение рабочей недели — не беда. Как показывает опыт «выходных воинов», главное — достигать общей нормы активности, независимо от распределения во времени.

Будьте внимательны! Информация, предоставленная в этой статье, предназначена только для общего ознакомления и не должна рассматриваться как медицинский совет. По любым вопросам, касающимся вашего здоровья, обращайтесь к квалифицированному медицинскому работнику.

Напомним, ранее было названо 14 суперфудов, которые всегда должны быть под рукой. Например, фисташки — они богаты белоком, клетчаткой, калием и «хорошими» жирами. Они помогают уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте также

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie