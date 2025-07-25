Можно есть молочные продукты при повышенном холестерине / © Pixabay

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Как рассказал врач-кардиолог Патрик Ки из Vital Heart & Vein клиники в Хьюстоне, даже незначительные изменения в ежедневном питании помогут кардинально изменить здоровье к лучшему. Благодаря длительному и регулярному формированию полезных привычек можно уменьшить риск инфаркта или инсульта.

В свою очередь, интервенционный кардиолог и медицинский директор VitalSolution Брэдли Сервер отмечает, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний больше повышают именно насыщенные жиры. По результатам многих исследований, они влияют на уровень холестерина больше, чем холестерин, который поступает в организм с пищей.

Здесь важно обратить внимание на один нюанс: насыщенные жиры содержатся не только в красном мясе, но и жирных молочных продуктах . Поэтому их потребление также может значительно повышать уровень "плохого" холестерина, пояснила врач Бхавна Сури из Manhattan Cardiology в Нью-Йорке.

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Из-за чрезмерного количества "плохого" холестерина образуются так называемые атеросклеротические бляшки, которые сужают артерии, чем повышают риск инсульта и сердечного приступа.

Согласно данным Американской кардиологической ассоциации, в посуточном потреблении калорий насыщенные жиры не должны превышать 6%. А это примерно 13 г на 2000 ккал.

Что делать, чтобы снизить уровень холестерина

Ограничение в рационе именно насыщенных жиров может стать настоящей проблемой, ведь они содержатся во многих продуктах, которые мы ежедневно потребляем (выпечка, фастфуд, мороженое и т.д.). Кроме того, не всегда можно доверять, что вы видите на этикетке. К примеру, говорит врач Ки, в продуктах "с пониженным содержанием жира" часто много сахара или соли или животные жиры заменены на растительные.

Хотя молоко и сметана действительно содержат холестерин, его количество зависит также от уровня жирности и вида продукта.

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жирные молочные продукты – это сливки, полножирное молоко, сливочное масло, сыры из 40-50% жирности содержат насыщенные жиры, а потому быстро поднимают уровень "плохого" холестерина;

обезжиренные или маложирные молочные продукты - это кефир 1%, творог 5%, молоко 0,5-1,5% можно включать в здоровый рацион, ведь они почти не влияют на уровень холестерина;

ферментированные молочные продукты – ряженка, йогурт, кефир положительно влияют на липидный профиль, ведь содержат пробиотики.

Отказываться от молочных продуктов точно не стоит, но следует выбирать варианты с пониженной жирностью, однако не полностью обезжиренные (последние теряют большинство полезных веществ). В то же время старайтесь ограничить употребление сливочного масла, жирных сыров, сливок, йогуртов с сахаром. Также добавьте в свой рацион растительные альтернативы молока.

Внимание! Эта статья носит исключительно информативный характер и не является медицинским советом или призывом к действию. При необходимости обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным врачом или другим специалистом в области здравоохранения.