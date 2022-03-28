Охматдет получит более трех миллионов гривен от продажи картины Бэнкси на аукционе

Охматдет получит более трех миллионов гривен от продажи картины Бэнкси на аукционе

Средства от продажи картины Бенкси пойдут в поддержку Охматдета, сообщили в Минздраве.

Охматдет получит более трех миллионов гривен от продажи картины Бэнкси на аукционе.

Это картина под названием Вanksy's CND Soldiers, unsigned в 2005 году, которую выставили на аукцион, чтобы поддержать украинскую больницу. Начальная ставка была 20 тысяч фунтов стерлингов, но «невероятно щедрый клиент» приобрел работу Бенкси за 81 фунт стерлингов (106 тыс. долларов).

На картине изображены два солдата, рисующие на стене символ кампании за ядерное разоружение.

Напомним, по состоянию на 20 марта, мы подтвердили 52 атаки за 25 дней", сообщили в организации.

Вчера Всемирная организация здравоохранения ( World Health Organization (WHO)) подтвердила шесть дополнительных сообщений об атаках на медицинские учреждения и медицинских работников в Украине.

"В целом, по состоянию на 20 марта, мы подтвердили 52 атаки за 25 дней", сообщили в организации.

Это более двух атак в сутки.