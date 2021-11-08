Оказалось, что замороженная пицца еще более вредная, чем мы думали

Оказалось, что замороженная пицца еще более вредная, чем мы думали

Замороженная пицца – это полуфабрикат простой в приготовлении и обычно очень доступный. Но, как оказалось, замороженная пицца действительно гораздо хуже, чем вы можете предположить, что частично связано с высоким содержанием насыщенных жиров, натрия и рафинированных углеводов.

Итак, узнаем больше о вредных побочных эффектах замороженной пиццы.

Согласно отраслевому отчету, спрос на замороженные и расфасованные продукты растет быстрыми темпами из-за их доступности и удобства в употреблении. Специалисты подсчитали, что продажа такого продукта, как замороженная пицца, должна максимально вырасти к 2025 году.

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В этом отчете также отмечено, что недавно произошло развитие криогенного оборудования, которое помогает сделать возможным замораживание таких вещей, как пицца, хлебобулочные изделия и хлеб. Другими словами, замороженные продукты остаются с нами надолго, потому важно знать, на что обращать внимание, когда вы выбираете их в магазине.

Что содержится в замороженной пике?

Одним из самых распространенных знаменателей замороженной пиццы является очень высокое содержание натрия. В одной порции (1/6 пиццы) содержатся колоссальные 760 миллиграмм соли.

Добавьте к этому калории из насыщенных жиров (12 г жира, 5 из которых – насыщенные жиры).

В замороженной пице отмечают высокий уровень рафинированных углеводов, как правило, в виде обогащенной белой или пшеничной муки, потерявшей большое количество пищевой ценности, включая клетчатку.

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Чем это чревато вашему здоровью

Постоянное потребление обработанных продуктов с высоким содержанием натрия, насыщенных жиров и рафинированных углеводов может оказать вредное воздействие на организм.

К примеру, употребление слишком большого количества насыщенных жиров может повысить уровень ЛПНП (плохого холестерина), а употребление слишком большого количества натрия может привести к высокому кровяному давлению. Оба состояния здоровья могут, к сожалению, увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Согласно исследованиям, диета с высоким содержанием рафинированных углеводов повышает риск высокого артериального давления, инсульта, сердечных заболеваний и диабета 2 типа.

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