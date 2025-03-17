Оказывается, для того чтобы долго жить, нужно быть благодарным

Человечество издавна стремится разгадать тайну долголетия, ища способы продлить жизнь и улучшить ее качество. Современные исследования открывают новые грани этого вопроса, указывая на факторы, которые могут оказывать существенное влияние на продолжительность жизни. Ключ к долголетию может быть проще, чем мы думали, и состоит в простом, но мощном чувстве – благодарности.

Благодврность, признательность как факторы долголетия: исследование Гарвардского университета

Группа ученых из Гарвардского университета и Университета Британской Колумбии провела масштабное исследование для изучения влияния благодарности на продолжительность жизни. Они проанализировали данные 49 275 участниц, участвовавших в "Исследовании здоровья медсестер" — длительном проекте, начатом в 1976 году, охватываемом женщинами-медсестерами в США в возрасте от 30 до 55 лет на момент начала исследования. Каждые два года участники заполняли анкеты относительно своего здоровья, образа жизни и психосоциальных факторов, таких как качество жизни и системы поддержки.

В 2016 году, когда средний возраст участниц составлял 79 лет, был проведен опрос для оценки уровня их благодарности. Респонденткам предложили оценить свое согласие с шестью утверждениями по шкале от 1 (категорически не согласна) до 7 (полностью согласна), которые отражали их чувство благодарности. Через три года, в 2019 году, исследователи проанализировали данные о смертности среди участниц: за этот период умерли 4608 женщин. Результаты показали, что те, кто проявлял более высокий уровень благодарности, имели большую продолжительность жизни. Авторы исследования предположили, что благодарность может защищать от разных причин смерти.

Благодарность и психическое здоровье

Предыдущие исследования также выявили связь между благодарностью и пониженным риском психических расстройств, а также улучшением эмоционального и социального благополучия. Люди, практикующие благодарность, часто ощущают меньший уровень стресса, тревоги и депрессии. Они подвержены более оптимистичному взгляду на жизнь, что положительно влияет на их общее самочувствие.

Благодарность и физическое здоровье

Хотя связь между благодарностью и психическим здоровьем хорошо задокументирована, ее влияние на физическое здоровье менее изучено. Однако некоторые исследования указывают на то, что благодарность может способствовать снижению АД, улучшению функции иммунной системы и уменьшению симптомов хронических заболеваний. Это может быть связано с тем, что благодарность способствует положительному мышлению и снижает уровень стресса, который является известным фактором риска для многих заболеваний.

Ученые предполагают, что существует несколько возможных механизмов, по которым благодарность может влиять на здоровье и продолжительность жизни:

Люди, практикующие благодарность, часто обладают лучшим качеством сна, что положительно влияет на общее состояние здоровья.

Благодарность способствует улучшению отношений с окружающими, что обеспечивает социальную поддержку и повышает уровень удовлетворенности жизнью.

Практика благодарности помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса, что положительно влияет на физическое и психическое здоровье.

Люди, которые испытывают благодарность, чаще занимаются физической активностью, соблюдают здоровое питание и избегают вредных привычек.

Обычно секреты долголетия не ограничивается одним фактором; это комплексный подход, включающий как психологические, так и физиологические аспекты. Благодарность, регулярная физическая активность и здоровый микробиом являются важными составляющими, которые могут способствовать продлению жизни и улучшению его качества. Внедрение этих элементов в повседневную жизнь может стать ключом к достижению долголетия и всеобщему благополучию.

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