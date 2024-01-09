Оказывается, мы всю жизнь готовили не правильно: как есть рис и не толстеть — секреты азиатов

Задумывались ли вы, почему диетологи постоянно говорят о вреде белого риса, который считается пустым углеводом с высоким гликемическим индексом, но азиаты едят его ежедневно и выглядят довольно молодо и здорово?

В чем здесь секрет? И можно ли есть рис и не толстеть? Вот какие уловки используют азиаты, чтобы снизить гликемический индекс белого риса до 18 единиц (из 70).

Самым популярным блюдом из риса среди украинцев является плов. В нее также добавляют морковь, лук, свинину и большое количество масла. Конечно, это очень вкусно. Но в результате мы получаем высокоуглеводный рис, два высокоуглеводных овоща, да еще и жиры (масло). Неудивительно, что после такого обеда вы будете испытывать тяжесть в желудке, а вес будет постоянно расти. Тем более что даже диетологи обращают внимание: худшее сочетание для нашего здоровья — углеводы + жир.

Как готовят и едят рис азиаты

Азиатская кухня содержит большое количество ферментированных продуктов: кимчи, соевый соус, рисовый уксус. Все они помогают заселить кишечник полезными бактериями, необходимыми для лучшего усвоения риса (и других углеводов с высоким гликемическим индексом).

Также в странах Азии по-другому приготовляют этот продукт. Украинцы привыкли засыпать небольшое количество крупы в кастрюлю, залить ее водой и варить, пока жидкость не испарится.

Как правильно готовить рис / Фото: Unsplash

Азиаты сначала замачивают черт хотя бы на 20 минут, а лучше на ночь. Оставшуюся после этого рисовую воду используют для умывания лица, или просто выпивают.

Даже после этого рис обязательно промывают до 5 раз или даже больше, чтобы вода стала прозрачной. Эта процедура помогает лишить крупу лишнего крахмала и делает будущее рассыпчатым блюдом.

А вот если варить рис в пароварке или готовить прямо на пару, то можно снизить его гликемический индекс с 70 единиц до 38. Такой способ дополнительно сохраняет все полезные вещества. Следует запомнить, чем лучше отваренный рис, тем выше его гликемический индекс. Потому азиаты варят рис максимум 12-15 минут.

Еще на 30% снизить гликемический индекс риса помогает всего одна столовая ложка соевого соуса. Лучше начать с меньшей порции и постепенно ее увеличивать, ведь у этого продукта достаточно специфический вкус.

Улучшает пищеварение и правильное соседство. Рис следует совмещать с овощами и морепродуктами. Такое сочетание улучшает перистальтику благодаря большому количеству клетчатки.

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