Оказывается, огурцы не такие уж полезные, как мы все думали: эксперты предостерегают

Огурцы – популярный выбор для перекуса, приготовления салатов или бутербродов. Их считают очень полезным продуктом, но эксперты утверждают, что это не совсем так.

Диетолог Рианнон Ламберт, которая специализируется на контроле веса, бьет тревогу для всех, кто регулярно потребляет огурцы. Об этом говорят в издании Exspress.

Эксперт утверждает, что эти овощи могут быть совсем не такими питательными, как все думали раньше. Поскольку огурцы в основном состоят из воды, их лучше кушать не как полезный продукт, а для увлажнения организма.

Рианнон пишет, что огурец – это освежающий овощ с очень высоким (96%) содержанием воды, что делает его хорошим для увлажнения, но при этом он имеет относительно низкое содержание питательных веществ. Хотя в нем и можно найти некоторые витамины, в частности, витамины группы В, витамины К и С, а также минералы (калий, фосфор, медь, магний), питательной ценности ему не хватает.

Действительно, говорит эксперт, в огурцах есть некоторые антиоксиданты, например флавоноиды, а в кожуре этого овоща много клетчатки. Но для того, чтобы наполнить организм именно питательными веществами, лучше выбирать более полезные варианты, в частности, крестоцветные или листовую зелень.

По словам Ламберт, огурцы лучше кушать в сыром виде, например, на бутербродах, в салатах или в качестве закуски без других овощей.

Она говорит, что схожим образом действует и салат айсберг. Он больше увлажняет, а не дает питательные вещества. В нем гораздо меньше клетчатки и антиоксидантов, чем в более темных листовых альтернативах, а также достаточно мало витаминов С, А и К.

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