Оказывается, овсянка полезнее, чем мы думали

Овсянка — самое популярное блюдо для завтрака. Она помогает при воспалении, уменьшает аппетит и понижает уровень холестерина.

Диетологи рассказали об овсянке. Выяснилось, что она даже полезнее, чем мы думали.

Овсяная каша — это не только легкая и сытная пища. Она обладает тремя удивительными преимуществами для здоровья, которых нет у многих других продуктов для завтрака.

Овсянка действует как пребиотики

Польза овсяной каши заключается в том, что она на самом деле действует как пребиотики — неперевариваемые компоненты пищи, которые избирательно стимулируют рост и/или активность защитной микрофлоры, помогают поддерживать баланс кишечника и улучшают здоровье.

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"Пребиотики можно назвать пищей для здоровых кишечных бактерий, известных, как пробиотики", — говорят диетологи.

Пребиотики превращаются в пищу, которую потребляют пробиотики. Этот процесс помогает улучшить пищеварение, укрепить иммунитет и предотвратить воспаление.

Овсянка содержит растворимые и нерастворимые волокна

Овсяная крупа является источником клетчатки — важной части любой здоровой диеты.

Волокно стабилизирует уровень сахара в крови и насыщает, может помочь снизить уровень холестерина.

Овсянка содержит оба типа клетчатки: растворимую и нерастворимую. Каждый из этих типов клетчатки служит уникальной цели, но оба важны для вашего здоровья.

По данным Гарвардской школы общественного здоровья, растворимая клетчатка способствует контролю над уровнем глюкозы, одновременно снижая уровень холестерина.

Нерастворимая клетчатка помогает вашему пищеварительному тракту оставаться в норме и пище, которую вы едите, беспрепятственно перемещаться по нему.

Овсянка прекрасно сочетается со всеми полезными продуктами

Овес сам по себе полезен, но дополнительным его преимуществом является способность удачно сочетаются со всеми полезными ингредиентами: орехами, ягодами, фруктами, овощами, семенами и специями.

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Белки, жиры и углеводы в овсянке

Для любителей точных цифр предоставляем список питательных веществ в овсяной каше без добавок.

Калорийность — 370-390 ккал

Содержание белков — 17-19 г

Содержание жиров — 6-7 г

Содержание углеводов — 66-70 г

Из них клетчатки — 10-11 г

Кому нельзя есть овсянку

Недостатком овсяной каши является лактоза и глютен. Но лактоза появляется, если готовить кашу на молоке. Что касается глютена, то он не содержится в чистом овсяной зерне, однако может попасть в хлопья в процессе их обработки (часто для этого используются то же самое оборудование, что и для обработки пшеницы). Если овсянка не содержит глютена, обычно об этом упоминается на упаковке.

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