Оккупанты обстреляли 135 больниц, 9 разрушили вдребезги, берут медиков в заложники – Ляшко

В настоящее время 6 медиков убиты, 16 тяжело ранены.

С начала войны система здравоохранения не прекратила свое функционирование с войны – как медицинская, так и фармакологическая. Однако российские кафиры, пренебрегая всеми международными конвенциями, продолжают цинично разрушать медицинскую инфраструктуру.

Об этом на брифинге в Медиа Центре Украина сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«За этот период российские террористы обстреляли 135 больниц, 9 разрушили до основания, 43 машины экстренной помощи были обстреляны, в настоящее время 6 медиков убиты, 16 имеют тяжелые раненые. Вчера в заложники были захвачены сотрудники экстренной медицинской службы, сопровождавшие гуманитарные коридоры. Но с ними все хорошо, они возвращены в Украину и готовы продолжать свою работу», — сказал он.

Виктор Ляшко рассказал, что уже около 10 тысяч аптечных заведений возобновили свою работу, к концу недели должны заработать 12 тыс. аптек. Фармакологические заводы тоже работают. Остается проблема с логистикой, вызванная боевыми действиями и обстрелами.

Напомним, вчера Всемирная организация здравоохранения (WHO) подтвердила шесть дополнительных сообщений об атаках на медицинские учреждения и медицинских работников в Украине.

"В целом, по состоянию на 20 марта, мы подтвердили 52 атаки за 25 дней", сообщили в организации.

Это более двух атак в сутки.

"Это недопустимо. Медучреждения и медработники должны быть защищены всегда", — добавили в WHO.