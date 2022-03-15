Оккупанты в Мариуполе захватили в заложники врачей и пациентов Областной больницы интенсивного лечения

Оккупанты в Мариуполе захватили в заложники врачей и пациентов Областной больницы интенсивного лечения

Об этом успел сообщить один из работников больницы.

Российские оккупанты захватили в заложники врачей и пациентов Областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко.

По его словам, такое известие успел передать один из сотрудников больницы.

На днях российские оккупанты практически разрушили больницу — в основном корпусе от бомбежек упали плиты перекрытия. Но персонал и пациенты продолжали находиться в приспособленном подвальном помещении – работать и лечиться.

«Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины в больницу не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки (…) В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя», — сказал один из медиков.

Добавим, "кадыровцы" в Киевской области планировали захватить детский дом, чтобы потом шантажировать Украину и весь мир.

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