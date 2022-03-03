Категория
Полезные статьи
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Около 40 онкобольных детей на время войны эвакуировали в Польшу

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Около 40 онкобольных детей на время войны эвакуировали в Польшу

ФОТО: ЗУМСДЦ

В дальнейшем украинцы продолжат лечение в клиниках Варшавы и Кракова. Все дети уехали в сопровождении взрослых и исключительно по желанию родителей.

Около 40 детей до 18 лет из Западноукраинского специализированного детского медицинского центра и эвакуированных пациентов из других областей, где сейчас продолжаются военные действия, доставили в Польшу, передает администрация центра.

«Маленькие онко- и онкогематологические пациенты Западноукраинского специализированного детского медицинского центра, которым жизненно необходимо непрерывное лечение, на время войны будут находиться в специализированных больницах Польши», – сообщают в медучреждении.

ФОТО: ЗУМСДЦ / ©
ФОТО: ЗУМСДЦ

Самому маленькому пациенту с онкологическим заболеванием исполнилось всего три недели.

ФОТО: ЗУМСПЦ / ©
ФОТО: ЗУМСПЦ

Деток и их родственников, а это более 100 человек, эвакуировали под наблюдением украинских медиков Центра – Романа Кизимы, Ирины Цымбалюк-Волошин, Ольги Дорош, а также львовского консула Рафала Коцота и с личным сопровождением польских коллег Paweł Scz.

Напомним, Киевский городской онкологический центр также готов для оказания профессиональной специализированной помощи нуждающимся киевлянам.

Киевская клиническая больница №2 продолжает лечение онкологической патологии. Неважно, где именно человеку назначили лечение и где он проходил предварительные курсы химии.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
Следующая публикация