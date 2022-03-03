Около 40 онкобольных детей на время войны эвакуировали в Польшу

Около 40 онкобольных детей на время войны эвакуировали в Польшу

В дальнейшем украинцы продолжат лечение в клиниках Варшавы и Кракова. Все дети уехали в сопровождении взрослых и исключительно по желанию родителей.

Около 40 детей до 18 лет из Западноукраинского специализированного детского медицинского центра и эвакуированных пациентов из других областей, где сейчас продолжаются военные действия, доставили в Польшу, передает администрация центра.

«Маленькие онко- и онкогематологические пациенты Западноукраинского специализированного детского медицинского центра, которым жизненно необходимо непрерывное лечение, на время войны будут находиться в специализированных больницах Польши», – сообщают в медучреждении.

ФОТО: ЗУМСДЦ

Самому маленькому пациенту с онкологическим заболеванием исполнилось всего три недели.

ФОТО: ЗУМСПЦ

Деток и их родственников, а это более 100 человек, эвакуировали под наблюдением украинских медиков Центра – Романа Кизимы, Ирины Цымбалюк-Волошин, Ольги Дорош, а также львовского консула Рафала Коцота и с личным сопровождением польских коллег Paweł Scz.

Напомним, Киевский городской онкологический центр также готов для оказания профессиональной специализированной помощи нуждающимся киевлянам.

Киевская клиническая больница №2 продолжает лечение онкологической патологии. Неважно, где именно человеку назначили лечение и где он проходил предварительные курсы химии.