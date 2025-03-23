Омега-3: какие продукты богаты этими жирными кислотами и почему они важны

Омега-3 – самая популярная из жирных кислот, выполняющих важные функции в организме человека. В частности, их ключевая роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, мозга, а также в регулировании воспалительных процессов. Недостаток этого витамина приводит к дисбалансу и увеличивает риск различных воспалительных процессов.

Какие продукты богаты омега-3, читайте в материале ТСН.ua.

Группа омега-3 состоит, по меньшей мере, из шести разновидностей жирных кислот. Среди них три, наиболее значимые для нашего здоровья: α-линоленовая, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты. Поскольку наш организм не способен самостоятельно синтезировать омега-3, то этот витамин необходимо получать с пищей.

Альфа-линоленовая кислота содержится в грецком орехе, рапсовом масле, сое, семенах чиа и льна, шпинат, брокколи, цветная и брюссельская капуста.

Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислота — в лососе, форели, скумбрии, тунце, сельди, сардинах. Остальные виды рыб тоже содержат омега-3, но в меньшем количестве.

Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислота принимают участие в противовоспалительных процессах. Они необходимы организму человека больше, чем альфа-линоленовая кислота. Чтобы получать необходимое количество, рекомендуется несколько раз в неделю употреблять в пищу жирную рыбу.

Напомним, ранее мы писали о том, какого витамина чаще всего не хватает в организме и как его компенсировать.

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