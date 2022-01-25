"Омикрон" может дольше выживать на коже и пластиковых поверхностях – Reuters

Из-за своей высокой способности оставаться заразным "Омикрон" стал доминирующим и вытеснил "Дельту".
Новое исследование показало, что новый штамм коронавируса "Омикрон" обладает способностью выживать на коже и пластике дольше предыдущих вариантов COVID-19.
Японские ученые из медицинского института Киото исследовали, что из-за высокой способности "Омикрона" оставаться заразным он стал доминирующим и заменил "Дельту". В частности, ученые отметили, что на пластиковых поверхностях "Омикрон" держался дольше других штаммов, сообщает Reuters.
Сколько разные штаммы коронавируса живут на поверхности
- Выходной штамм – 56 часов;
- Гамма – 59,3 часа;
- Дельта – 114 часов;
- Бета – 156,6 часов;
- Альфа – 191,3 часа;
- Омикрон – 193,5 часов
Сколько разные штаммы коронавируса живут на коже
- Оригинальная версия – 8,6 часов;
- Гамма – 11 часов;
- Омикрон – 16,8 часов;
- Бета – 19,1 час;
- Альфа – 19,6 часов.
Все варианты вируса были уничтожены на коже через 15 секунд под воздействием дезинфицирующих средств для рук.
Накануне канадские ученые объяснили принцип проникновения омикрон-штамма в клетки человека. Новый штамм более заразен по сравнению с "Дельтой".