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Омолаживание организма: как за восемь недель уменьшить свой биологический возраст на 5 лет

Автор
Анна НосоваАнна Носова
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Омолаживание организма: как за восемь недель уменьшить свой биологический возраст на 5 лет

Как уменьшить биологический возраст

Как омолодить организм: что делать, подробная диета и другие рекомендации

Путь к долголетию неуверен, универсального подхода к здоровому старению не существует, но как показывают исследования, настройка пенвой деиты, физические упражнения и правильный сон могут значительно омолодить организм.

В исследовании принимали участие 8 женщин среднего возраста 58 лет. В течение двух месяцев их просили:

  • Заниматься спортом в течение 30 минут 5 дней в неделю. Это могло бы быть бег или езда на велосипеде.
  • Спать не менее семи часов в ночь.
  • Делать два десятиминутных дыхательных упражнения в день для борьбы со стрессом.
  • Соблюдать диету, которая включала большое количество листовой зелени, семян и три порции печени.

Что включала диета для омоложения организма

Продукты, которые нужно было есть каждый день:

  • В сыром, нарезанном виде два стакана темной листовой зелени кроме ромена, айсберга, весенней смеси.
  • Два стакана овощей семейства крестоцветных, а именно, брокколи, капусты, цветной капусты, брюссельской капусты, рукколы, листовой капусты, зелень горчицы, кресс-салата, брюкви, кольраби, редьки, репы.
  • Три стакана разноцветных овощей, кроме картофеля и сладкой кукурузы.
  • Обязательно 1-2 средних свеклы.
  • 4 столовые ложки тыквенных семян или тыквенного масла.
  • 4 столовые ложки семян подсолнечника или масла из этих семян.
  • На выбор, одно из перечисленного: пол стакана желательно дикорастущих ягод, или полчайной ложки розмарина, полчайной ложки куркумы, 2 средних зубчика чеснока, 2 чашки зеленого чая, 3 чашки чая улун.
  • 170 г животного белка в день.

Продукты, которые нужно было есть еженедельно:

  • трижды в неделю по 85 г печенки,
  • 5-10 яиц,
  • 2 порции фруктов с низким гликемическим показателем.

Общие рекомендации были следующие:

  • Выпивать до восьми стаканов воды в день.
  • Запрещалось употреблять в пищу продукты с добавлением сахара, конфеты, молочные продукты, бобовые.
  • Нельзя было есть с 7 вечера до 7 утра.

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Дата публикации
Просмотры
313
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