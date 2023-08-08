Омолаживание организма: как за восемь недель уменьшить свой биологический возраст на 5 лет

Как омолодить организм: что делать, подробная диета и другие рекомендации

Путь к долголетию неуверен, универсального подхода к здоровому старению не существует, но как показывают исследования, настройка пенвой деиты, физические упражнения и правильный сон могут значительно омолодить организм.

В исследовании принимали участие 8 женщин среднего возраста 58 лет. В течение двух месяцев их просили:

Заниматься спортом в течение 30 минут 5 дней в неделю. Это могло бы быть бег или езда на велосипеде.

Спать не менее семи часов в ночь.

Делать два десятиминутных дыхательных упражнения в день для борьбы со стрессом.

Соблюдать диету, которая включала большое количество листовой зелени, семян и три порции печени.

Что включала диета для омоложения организма

Продукты, которые нужно было есть каждый день:

В сыром, нарезанном виде два стакана темной листовой зелени кроме ромена, айсберга, весенней смеси.

Два стакана овощей семейства крестоцветных, а именно, брокколи, капусты, цветной капусты, брюссельской капусты, рукколы, листовой капусты, зелень горчицы, кресс-салата, брюкви, кольраби, редьки, репы.

Три стакана разноцветных овощей, кроме картофеля и сладкой кукурузы.

Обязательно 1-2 средних свеклы.

4 столовые ложки тыквенных семян или тыквенного масла.

4 столовые ложки семян подсолнечника или масла из этих семян.

На выбор, одно из перечисленного: пол стакана желательно дикорастущих ягод, или полчайной ложки розмарина, полчайной ложки куркумы, 2 средних зубчика чеснока, 2 чашки зеленого чая, 3 чашки чая улун.

170 г животного белка в день.

Продукты, которые нужно было есть еженедельно:

трижды в неделю по 85 г печенки,

5-10 яиц,

2 порции фруктов с низким гликемическим показателем.

Общие рекомендации были следующие:

Выпивать до восьми стаканов воды в день.

Запрещалось употреблять в пищу продукты с добавлением сахара, конфеты, молочные продукты, бобовые.

Нельзя было есть с 7 вечера до 7 утра.

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