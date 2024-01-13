Они опасны: немедленно уберите со своей кухни такие кухонные принадлежности — химик рассказала почему

На каждой кухне есть стильные и недорогие принадлежности, которые постоянно используются при приготовлении пищи. Однако эксперты призывают с осторожностью покупать подобные аксессуары. Они ведь могут негативно влиять на здоровье. Проверьте, есть ли у вас дома такие.

Химик Сильвия Панек рассказала о трех видах кухонных принадлежностей, которые она пытается избегать и рекомендует делать так другим.

В первую очередь, она советует не покупать популярные сегодня аксессуары, изготовленные из черного нейлона (шумовки, лопатки, половники и т.п.). Хотя они выглядят очень стильно, однако, по словам специалиста, потенциально опасны для здоровья.

Эксперт утверждает, что в некоторых странах такие инструменты даже запрещены, ведь при их использовании происходит миграция первичных ароматических аминов в нашу пищу. Первичные ароматические амины – это амины, в которых один атом водорода замещен. Некоторые из них чрезвычайно токсичны и их использование может даже привести к смерти. Вдыхание паров этих химических веществ и контакт с кожей для человека опасны. Основными признаками отравления первичными ароматическими аминами являются:

одышка;

посинение губ, пальцев, носа;

потеря сознания;

учащенное сердцебиение.

Кроме того, первичные ароматические амины негативно влияют на нервную систему человека, могут вызвать рак мочевого пузыря.

Также Сильвия предостерегает использование пластиковых контейнеров. Особенно, если они испытывают влияние высоких температур. Это касается даже тех емкостей, которые маркируют как пригодные для использования в микроволновке.

Не стоит покупать и использовать, по мнению специалиста, кухонные принадлежности, контактирующие с едой, представлены на сайтах типа Aliexpress. Она подчеркнула, что если что-то одобренное для продажи это еще не означает, что оно полностью безопасно.

Химикиня посоветовала использовать стальные и эмалированные инструменты.

Не самым лучшим выбором будет и силикон. Хотя он, безусловно, безопаснее черного пластика.

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