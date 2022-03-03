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Онкобольные киевляне могут проходить плановые процедуры химиотерапии в двух медучреждениях

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Онкобольные киевляне могут проходить плановые процедуры химиотерапии в двух медучреждениях

Киевский городской онкологический центр также готов для оказания профессиональной специализированной помощи нуждающимся киевлянам.

Киевская клиническая больница №2 продолжает лечение онкологической патологии. Неважно, где именно человеку назначили лечение, и где он проходил предварительные курсы химии, сообщили в КГГА.

  • Адрес: Днепровский, ул. Краковская, 13
  • Телефон для записи на процедуру химиотерапии: 0673033280.
  • Круглосуточная горячая линия больницы: 0442921163.

Киевский городской онкологический центр также готов для оказания профессиональной специализированной помощи нуждающимся киевлянам.

Круглосуточный телефон для обращений онкобольных: 0677036070.

Для организации онкологической помощи на базе онкоцентра развернуто 15 хирургических коек для уже прооперированных больных, 20 химиотерапевтических (из них 5 для детей), 5 радиологических (для окончания лечения радиологических больных), 20 коек паллиативной помощи онкологическим пациентам.

Готово к работе приемно-сортировочное отделение для выполнения ургентных оперативных вмешательств, амбулаторной хирургической помощи и хирургических манипуляций.

Обработаны клинические маршруты онкологических больных для оказания специализированной помощи.

Проблем с питанием, водоснабжением и жизнеобеспечением в Киевском городском онкологическом центре пока нет. Ротация персонала и его работа налажена.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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