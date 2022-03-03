Онкобольные киевляне могут проходить плановые процедуры химиотерапии в двух медучреждениях

Онкобольные киевляне могут проходить плановые процедуры химиотерапии в двух медучреждениях

Киевский городской онкологический центр также готов для оказания профессиональной специализированной помощи нуждающимся киевлянам.

Киевская клиническая больница №2 продолжает лечение онкологической патологии. Неважно, где именно человеку назначили лечение, и где он проходил предварительные курсы химии, сообщили в КГГА.

Адрес: Днепровский, ул. Краковская, 13

Телефон для записи на процедуру химиотерапии: 0673033280.

Круглосуточная горячая линия больницы: 0442921163.

Киевский городской онкологический центр также готов для оказания профессиональной специализированной помощи нуждающимся киевлянам.

Круглосуточный телефон для обращений онкобольных: 0677036070.

Для организации онкологической помощи на базе онкоцентра развернуто 15 хирургических коек для уже прооперированных больных, 20 химиотерапевтических (из них 5 для детей), 5 радиологических (для окончания лечения радиологических больных), 20 коек паллиативной помощи онкологическим пациентам.

Готово к работе приемно-сортировочное отделение для выполнения ургентных оперативных вмешательств, амбулаторной хирургической помощи и хирургических манипуляций.

Обработаны клинические маршруты онкологических больных для оказания специализированной помощи.

Проблем с питанием, водоснабжением и жизнеобеспечением в Киевском городском онкологическом центре пока нет. Ротация персонала и его работа налажена.