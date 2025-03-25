Опасна ли пища из микроволновки: насколько вредно есть такие блюда

Пища, приготовленная в микроволновке, стала важной составляющей современного образа жизни благодаря простоте и скорости приготовления. Однако научные исследования показывают, что постоянное потребление таких блюд может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Большое количество натрия, опасные химические вещества в упаковке и неравномерное прогревание пищи могут привести к ряду рисков. По информации eatthis.com, частое потребление пищи, приготовленной в микроволновке, может иметь нежелательные последствия для организма.

Увеличенный риск развития раковых заболеваний

Составляющие, указанные на этикетках замороженных блюд, не всегда дают полную картину их воздействию на организм.

"Микроволновая печь функционирует за счет электромагнитного излучения, прогревающего еду и упаковку. Это может приводить к высвобождению вредных химических соединений из контейнеров, попадающих в пищу", – отмечает доктор медицинских наук Спенсер Кролл.

Одним из таких опасных элементов является бисфенол А (BPA), который, согласно исследованию 2015 года, опубликованному в журнале Medicine (Baltimore), способствует развитию раковых клеток молочной железы и простаты.

Повышение АД

Низкая калорийность некоторых замороженных блюд не гарантирует их полезности. Высокий уровень натрия, применяемый как консервант, может оказать вредное влияние на здоровье.

"Многие готовые блюда содержат большое количество соли, что может привести к повышению артериального давления и увеличить вероятность сердечных болезней", — предупреждает Кролл.

Задержка соли и отеки

Повышенный уровень натрия в пище может не только отрицательно влиять на сердечнососудистую систему, но и вызвать задержку воды в организме.

"Продукты, приготовленные в микроволновке, часто содержат большое количество соли, что способствует накоплению лишней жидкости ", — объясняет диетолог Шена Харамилло.

Исследование 2017 года, опубликованное в The Journal of Clinical Investigation, показало, что потребление дополнительных 6 граммов соли приводит к задержке воды в организме, что может даже снизить чувство жажды.

Опасность пищевого отравления

Микроволновая печь эффективно разогревает пищу, но ее неравномерный нагрев может создать риск развития бактериальных инфекций.

"Для того чтобы полностью уничтожить вредные микроорганизмы, пища должна прогреваться до высоких температур. Однако из-за неравномерного распределения тепла некоторые части блюда могут оставаться недостаточно горячими, что дает возможность бактериям выжить", — объясняет медицинский эксперт Леанн Постон.

Риск набора лишнего веса

Если вы надеетесь похудеть, употребляя пищу из микроволновки, этот подход может потребовать просмотра. Исследование, опубликованное в The British Journal of Nutrition, показало, что регулярное потребление готовых блюд может привести к увеличению жировых отложений на животе.

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