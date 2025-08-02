Опасная еда: эксперты назвали, к каким продуктам чаще всего добавляют клей

Что такое мясной клей / © unsplash.com

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На самом деле все не так страшно, как может показаться — речь идет не об обычном клее, а о так называемой пищевой добавке под названием трансглутаминаза, которую еще называют “мясным клеем”.

Что такое так называемый “мясной клей”

Трансглутаминаза — это природный фермент, встречающийся в организмах людей, животных и растений. В теле человека он выполняет ряд важных функций: в частности, способствует заживлению тканей, укрепляет кожу и волосы, а также участвует в процессе свертывания крови.

В пищевой промышленности этот фермент используют в качестве стабилизатора для улучшения структуры и внешнего вида продуктов. Благодаря своей способности “соединят” белки, трансглутаминаза буквально склеивает отдельные куски мяса или рыбы в единое целое. Ее также добавляют к сырам, йогуртам и другим продуктам, чтобы придать им более привлекательную текстуру и форму.

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В каких продуктах может быть “пищевой клей”

Трансглутаминазу активно применяют в изготовлении мясных изделий — в частности, ветчины, колбас и фаршевых продуктов, чтобы придать им однородную структуру и привлекательный вид. Ее также добавляют в молочную продукцию — таких , как йогурты или сыры — для достижения более плотной, кремовой консистенции. Этот фермент используют и в пастах и макаронах для улучшения текстуры. Поскольку он выполняет роль связующего, трансглутаминаза стала популярной альтернативой глютена, в частности в производстве определенных видов безглютеновой выпечки.