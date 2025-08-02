- Дата публикации
-
- Категория
- Полезные статьи
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 1 мин
Опасная еда: эксперты назвали, к каким продуктам чаще всего добавляют клей
Ассортимент еды на полках супермаркетов поражает разнообразием — голова идет кругом. Но за яркой упаковкой нередко прячутся продукты, которые могут вызывать беспокойство. Раньше мы уже предупреждали, какие блюда не следует употреблять в жару. Теперь же обращаем внимание на другое: к некоторым привычным продуктам производители добавляют… клей.
На самом деле все не так страшно, как может показаться — речь идет не об обычном клее, а о так называемой пищевой добавке под названием трансглутаминаза, которую еще называют “мясным клеем”.
Что такое так называемый “мясной клей”
Трансглутаминаза — это природный фермент, встречающийся в организмах людей, животных и растений. В теле человека он выполняет ряд важных функций: в частности, способствует заживлению тканей, укрепляет кожу и волосы, а также участвует в процессе свертывания крови.
В пищевой промышленности этот фермент используют в качестве стабилизатора для улучшения структуры и внешнего вида продуктов. Благодаря своей способности “соединят” белки, трансглутаминаза буквально склеивает отдельные куски мяса или рыбы в единое целое. Ее также добавляют к сырам, йогуртам и другим продуктам, чтобы придать им более привлекательную текстуру и форму.
В каких продуктах может быть “пищевой клей”
Трансглутаминазу активно применяют в изготовлении мясных изделий — в частности, ветчины, колбас и фаршевых продуктов, чтобы придать им однородную структуру и привлекательный вид. Ее также добавляют в молочную продукцию — таких , как йогурты или сыры — для достижения более плотной, кремовой консистенции. Этот фермент используют и в пастах и макаронах для улучшения текстуры. Поскольку он выполняет роль связующего, трансглутаминаза стала популярной альтернативой глютена, в частности в производстве определенных видов безглютеновой выпечки.