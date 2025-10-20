Опасная привычка: почему сушка мокрой одежды на радиаторе чревата серьезными болезнями

Почему нельзя сушить мокрую одежду на батарее отопления / © Фото из открытых источников

Эксперты предупреждают: не стоит сушить влажную одежду на радиаторах. Хотя это кажется быстрым и удобным решением, на самом деле подобная привычка может серьезно навредить здоровью.

Сушка одежды зимой часто становится настоящим испытанием, особенно если у вас нет сушильной машины. И потому так заманчиво положить вещи на горячий радиатор. Однако Нэнси Эмери, эксперт из радиаторов из Only Radiators, предупреждает: это создает ряд проблем, потому что уровень конденсата в комнате резко возрастает.

Не только появляется идеальная среда для плесени, но могут возникать симптомы, похожие на грипп. По словам эксперта, проблема сушки одежды на радиаторах состоит в том, что они перекрывают естественную циркуляцию воздуха, из-за чего в комнате накапливается влага — именно тогда и начинаются проблемы. Вся эта влага движется потоками воздуха и оседает на холодных поверхностях, создавая идеальные условия для развития плесени. Количество воды может быть существенным — даже литры.

Влага, выделяющаяся из одежды, не исчезает сама по себе, а собирается в неприятную плесень. Это может вызвать симптомы, похожие на грипп — насморк, раздражение кожи и глаз, усталость. Нэнси также предупреждает, что у людей с сильной усталостью и симптомами, похожими на грипп, возможно скрытое заражение аспергиллозом грибком дыхательных путей, о котором они могут даже не подозревать.

Для людей с проблемами дыхательной системы плесень особенно опасна, ведь усугубляет существующие заболевания, такие как астма, из-за аллергенов, раздражителей и токсических веществ, которые она выделяет.

Сушка одежды зимой действительно может казаться невозможной задачей, особенно когда оставить вещи сушиться на улице нет возможности. Нэнси советует принимать внутренние меры для предотвращения конденсации и появления плесени: проветривать комнаты, а если сушить одежду на радиаторе, делать это под окном — это уменьшает риск развития плесени.

Еще одним эффективным решением эксперт называет вытяжные вентиляторы, обеспечивающие приток свежего воздуха извне, работая как окно для циркуляции воздуха. Хотя чаще всего их устанавливают в кухнях и ванных комнатах, вентиляторы можно смонтировать в любом помещении с помощью специалиста.