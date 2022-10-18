Опасно ли есть сырую овсянку: 4 правила хранения и употребления продукта

Мы часто добавляем овес в смузи, к питательным коктейлям и десертам, замачиваем овсянку на ночь.
Некоторые продукты потенциально опасны, если их употреблять сырыми или замачивать водой и хранить в ненадлежащих условиях. А как насчет овсянки?
Ниже вы найдете несколько примеров того, когда употребление сырого овса может быть потенциально опасным, а когда его можно есть.
Читайте дальше, чтобы получить больше информации о здоровом питании.
В соответствии с правилами Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), овес производится из 100% очищенной, чистой овсяной крупы, пропаренной, нарезанной, обкатанной и лущеной.
Пропаривание овса помогает минимизировать риск возникновения патогенных микробов и делает его неопасным для употребления в сыром виде. Вот почему упакованная овсянка безопасна для потребления.
Овес можно потреблять без предварительного приготовления, например, как ингредиент рецепта печенья без выпечки, зерновых батончиков и т.п. Однако у некоторых людей желудочно-кишечный тракт более чувствителен, поэтому, если вы впервые пробуете сырой овес, вводите его в свой рацион медленно и запивайте водой или соком, когда это делаете.
Помните о безопасности пищевых продуктов. Если вы замачиваете овес водой на ночь, ставьте его в холодильник. Влажные углеводы создают среду для роста бактерий, и самый лучший способ свести к минимуму любой рост бактерий и сохранить овес на ночь в безопасности – это хранить его в холоде, а не оставлять до утра на столе.
Чтобы сохранить сырой овес как можно свежее, важно придерживаться рекомендаций от специалистов Мичиганского государственного университета.
- Сохраняйте неоткрытые сухие овсяные хлопья в прохладном сухом месте.
- Храните овес в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой или в стеклянном контейнере. Вскрытый овес следует использовать в течение 1 года.
- Хранение сухого сырого овса в морозильной камере возможно до 1 года.
- Если овес приобретает странный вкус или неприятно пахнет, немедленно выбросьте его.
Напомним, ранее мы писали о том, как избежать выгорания и предотвратить депрессию.
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