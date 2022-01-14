Опасные игрушки: врачи Харькова удалили из кишечника годовалой девочки 11 магнитов

Игрушка привела к тяжелой хирургической патологии – непороходности кишечника.

В Харьковской областной детской больнице сделали операцию по удалению из кишечника годовалой девочки 11 магнитов, которые, соединившись между собой, образовали кольцо.

Как сообщили медики заведения в Facebook, ребенка доставили с подозрением на пищевое отравление, но при совершенной диагностике обнаружили, что девочка проглотила игрушечные магниты.

Харьковская областная детская клиническая больница 1

Инородные тела в кишечнике между собой соединились и образовали кольцо.

На этот раз они привели к тяжелой хирургической патологии – непороходности кишечника.

"Мы уже не раз обращали внимание родителей на эти опасные игрушки особенно для малышей", — сообщили врачи

Детские хирурги и врачи успешно выполнили сложное оперативное вмешательство – удалили посторонние тела и ликвидировали непроходимость кишечного пути.

Харьковская областная детская клиническая больница 1

"Пусть девочка как можно скорее поправляется! А к родителям еще раз обращаемся, быть бдительными во время ухода за детьми", — написали медики.

Итак, если вы заметили что-то необычное с вашим ребенком — не теряйте времени и обращайтесь к специалистам.

Накануне случилась трагедия с шестилетней девочкой, пытавшейся выполнить задание челленджа в TikTok — она проглотила 23 магнитных шарика.

В течение нескольких дней ребенок проглотил магниты, едва не разорвавшие его кишечник.

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