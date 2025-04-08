Как понять, что вас укусил зараженный клещ / © Pixabay

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Часто бывает так, что человек замечает на коже покраснение и отек, которые не болят и не приводят к дискомфорту, поэтому решает не обращаться к врачу, — объясняет инфекционистка Центральной поликлиники военно-медицинского управления СБУ Елена Горобец. — Вместо консультации со специалистом, кое-кто просто мажется мазью или принимает противовоспалительное лекарство.

Лишь когда пятно начинает расти и принимает характерную форму в виде мишени, человек наконец идет к медикам. Такое пятно — это кольцевидная мигрирующая эритема, которая обычно возникает через две-четыре недели после укуса клеща и может вырасти до значительных размеров. Это один из классических симптомов болезни Лайма (боррелиоза), и в таком случае врач сразу назначает курс антибиотиков.

Для точной установки диагноза можно пройти тест на антитела к борелиям, но для этого требуется несколько недель, чтобы антитела накопились в организме и их удалось обнаружить с помощью специальных тестов. Если результат будет положительным, врач назначит антибиотики, и курс лечения будет длиться не менее трех-четырех недель.

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Если иммунная система не способна преодолеть инфекцию, то болезнь может перейти в хроническую стадию. Иногда первые симптомы проявляются через два-три месяца, но чаще это происходит через полгода или даже год, когда человек уже забывает об укусе клеща. Пациент часто долго проходит разные обследования, пытаясь понять, почему его беспокоят постоянная слабость, частые головные боли, неврологические симптомы, такие как ощущение ползания муравьев или онемения. Также могут возникнуть боли в суставах или ломота в теле. Однако часто ни сам пациент, ни врачи не связывают эти проявления с укусом клеща.

Можно ли отличить заразного клеща от обычного? Такой клещ не имеет внешних признаков, а потому любой укушение потенциально опасен.

Единственный надежный способ проверить, клещ инфицирован, — отнести его в специальную лабораторию. И это следует сделать не только с тем клещом, который уже вцепился в кожу, но и с тем, что просто ползает по вашему телу или одежде. В отличие от самок, которые кусают только один раз, самцы могут придираться несколько раз. Человек может этого не заметить и решить, что пока клещ просто ползает, то вероятность заражения еще низкая.