Орех пекан заменит витамины: польза и пищевые качества

Почему пекан называют королем орехов?

Осенью наш организм особенно нуждается в жирных кислотах для синтеза гормонов, сохранения влаги в суставах и эпидермисе.

Жиры являются источником важных для организма витаминов. Например, витамин А необходим для поддержания защитных функций легких, слизистых оболочек и кожи от инфекций. Желательно, чтобы в питании были не только жиры животного происхождения (сливочное масло, сыры, сметана, яйца), но и растительного (орехи).

В орехах, льняном масле, авокадо содержатся ненасыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. Такие жиры выступают в роли антиоксидантов, то есть предотвращают старение клеток.

А еще орехи содержат клетчатку, которая необходима для нормальной жизнедеятельности нашей кишечной микрофлоры — важного участника иммунной защиты организма.

Почти все орехи невероятно полезны. Но в пекане содержится максимальное количество растительных жиров и необходимых осенью витаминов.

Ореховый пирог с пекан

Орех пекан: вкус, польза и пищевые качества

Пекан — самый популярный и ароматный орех, который любят использовать в кулинарии. Этот орех — основной продукт любой домашней пекарни в Северной Америке, где он растет. Большая часть его урожая в США поступает из Нью-Мексико, Техас и Джорджии.

Мексика — крупнейший производитель орехов пекан в мире, на втором месте — США. Дикие орехи пекан были основным источником пищи для коренных народов на территории современной Северной Америки, а пекан коммерчески выращиваются с 1880-х годов.

Орехи пекан можно есть свежими, жареными и использовать во всех рецептах, особенно в десертах. Пекан называют королем орехов. Спелое ядро имеет очень приятный сливочно-шоколадный привкус. Орех хорошо утоляет чувство голода и быстро насыщает организм полезными жирами.

По структуре ядра пекан имеет более гладкую структуру темно-коричневого цвета, продолговатой формы.

Растет орех пекан

Польза ореха пекан

Пекан содержит витамины А, В, С, Е, К и многое необходимые осенью минералы:

кальций;

калий;

фосфор;

магний;

железо.

Благодаря своему составу, пекан оказывает целебное действие при таких заболеваниях:

патологии сердца и сосудов;

депрессия

бессонница

гиповитаминоз;

истощенная нервная система.

Как выбрать качественный пекан

Хорошенько потрясите орехи при покупке. Если они тарахтят, не берите, такой звук свидетельствует о том, что плоды старые и высохшие. Кроме того, следует обратить внимание на состояние ореховой скорлупы. Скорлупа должна быть гладкой, чистой, без повреждений.

Как употреблять орехи пекан

Пекан можно есть сырыми или жареными. Добавляйте орехи в десерты, салаты и основные блюда. Измельченные ядрышки хороши для выпечки хлеба и кексов.

Ореховый пирог с пекан — американская классика и одна из типичных сладко-пикантных смесей в кулинарии.

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Ореховый пирог с пекан — простой рецепт

Ингредиенты

готовое слоеное тесто

2 чашки (210 г) крупно нарезанных орехов пекан (если хотите, оставьте несколько целых половинок орехов, чтобы украсить поверхность пирога)

3 больших слегка взбитых яйца

1 стакан сахара

1/2 стакана коричневого сахара

4 столовые ложки растопленного несоленого масла

1/2 чайной ложки соли

2 чайные ложки ванильного экстракта

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 ° С.

Смешайте деревянной ложкой яйца, коричневый сахар, сахар, масло, ваниль и соль до однородной массы. Наполните форму для пирога: выложите слой теста, а сверху - нарезанные орехи пекан и начинку. Через 30 минут накройте пирог алюминиевой фольгой, чтобы корочка и орехи не слишком подрумянились. Выпекайте еще 35-45 минут, пока начинка не застынет.

Дайте пирогу полностью остыть.

В таком десерте качество пекана сохраняется, но будьте осторожны - пирог очень вкусный и не слишком диетический.

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