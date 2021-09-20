Орех пекан заменит витамины: польза и пищевые качества

Почему пекан называют королем орехов?
Осенью наш организм особенно нуждается в жирных кислотах для синтеза гормонов, сохранения влаги в суставах и эпидермисе.
Жиры являются источником важных для организма витаминов. Например, витамин А необходим для поддержания защитных функций легких, слизистых оболочек и кожи от инфекций. Желательно, чтобы в питании были не только жиры животного происхождения (сливочное масло, сыры, сметана, яйца), но и растительного (орехи).
В орехах, льняном масле, авокадо содержатся ненасыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. Такие жиры выступают в роли антиоксидантов, то есть предотвращают старение клеток.
А еще орехи содержат клетчатку, которая необходима для нормальной жизнедеятельности нашей кишечной микрофлоры — важного участника иммунной защиты организма.
Почти все орехи невероятно полезны. Но в пекане содержится максимальное количество растительных жиров и необходимых осенью витаминов.
Орех пекан: вкус, польза и пищевые качества
Пекан — самый популярный и ароматный орех, который любят использовать в кулинарии. Этот орех — основной продукт любой домашней пекарни в Северной Америке, где он растет. Большая часть его урожая в США поступает из Нью-Мексико, Техас и Джорджии.
Мексика — крупнейший производитель орехов пекан в мире, на втором месте — США. Дикие орехи пекан были основным источником пищи для коренных народов на территории современной Северной Америки, а пекан коммерчески выращиваются с 1880-х годов.
Орехи пекан можно есть свежими, жареными и использовать во всех рецептах, особенно в десертах. Пекан называют королем орехов. Спелое ядро имеет очень приятный сливочно-шоколадный привкус. Орех хорошо утоляет чувство голода и быстро насыщает организм полезными жирами.
По структуре ядра пекан имеет более гладкую структуру темно-коричневого цвета, продолговатой формы.
Польза ореха пекан
Пекан содержит витамины А, В, С, Е, К и многое необходимые осенью минералы:
- кальций;
- калий;
- фосфор;
- магний;
- железо.
Благодаря своему составу, пекан оказывает целебное действие при таких заболеваниях:
- патологии сердца и сосудов;
- депрессия
- бессонница
- гиповитаминоз;
- истощенная нервная система.
Как выбрать качественный пекан
Хорошенько потрясите орехи при покупке. Если они тарахтят, не берите, такой звук свидетельствует о том, что плоды старые и высохшие. Кроме того, следует обратить внимание на состояние ореховой скорлупы. Скорлупа должна быть гладкой, чистой, без повреждений.
Как употреблять орехи пекан
Пекан можно есть сырыми или жареными. Добавляйте орехи в десерты, салаты и основные блюда. Измельченные ядрышки хороши для выпечки хлеба и кексов.
Ореховый пирог с пекан — американская классика и одна из типичных сладко-пикантных смесей в кулинарии.
Ореховый пирог с пекан — простой рецепт
Ингредиенты
- готовое слоеное тесто
- 2 чашки (210 г) крупно нарезанных орехов пекан (если хотите, оставьте несколько целых половинок орехов, чтобы украсить поверхность пирога)
- 3 больших слегка взбитых яйца
- 1 стакан сахара
- 1/2 стакана коричневого сахара
- 4 столовые ложки растопленного несоленого масла
- 1/2 чайной ложки соли
- 2 чайные ложки ванильного экстракта
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 ° С.
Смешайте деревянной ложкой яйца, коричневый сахар, сахар, масло, ваниль и соль до однородной массы. Наполните форму для пирога: выложите слой теста, а сверху - нарезанные орехи пекан и начинку. Через 30 минут накройте пирог алюминиевой фольгой, чтобы корочка и орехи не слишком подрумянились. Выпекайте еще 35-45 минут, пока начинка не застынет.
Дайте пирогу полностью остыть.
В таком десерте качество пекана сохраняется, но будьте осторожны - пирог очень вкусный и не слишком диетический.