Орехи пекан снижают уровень холестерина в крови: диетологи советуют включить их в ежедневный рацион

Орехи пекан снижают уровень холестерина в крови: диетологи советуют включить их в ежедневный рацион

Орехи улучшают состояние сосудов, снабжают вас необходимыми минералами и потенциально снижают воспаление.

Помимо всего прочего, было обнаружено, что орехи помогают улучшить уровень холестерина, что может улучшить ваше общее состояние здоровья. А согласно новому исследованию, проведенному Университетом Джорджии в Афинах и опубликованному в Journal of Nutrition, орехи пекан способны улучшить общий холестерин, липопротеины низкой плотности (холестерин ЛПНП) и триглицериды, особенно у людей с повышенным риском сердечно-сосудистые заболевания.

В исследовании 52 участников разделили на три группы. В течение 8-недельного периода они участвовали в эксперименте.

Первая группа добавляла около 470 калорий орехов пекан в день к своей обычной диете. Вторая группа - еще больше, заменив орехами обычное потребление калорий. А третья группа выступала в качестве контрольной группы без какого-либо потребления орехов пекан.

Горіховий пиріг з пекану

После 8-недельного периода в первой и второй группах наблюдалось снижение холестерина липопротеинов не высокой плотности, триглицеридов и холестерина липопротеинов низкой плотности («плохой» вид холестерина).

Хотя по этой теме еще предстоит провести дополнительные исследования, полученные данные об орехах пекан и здоровье сердца имеют большое значение.

Профессор и один из авторов исследования, Джейми Купер, сказал UGA Today, что даже малейшее снижение холестерина может повлиять на риск ишемической болезни сердца.

Это исследование показывает многообещающие результаты в отношении орехов пекан и здоровья сердца, но конкретные свойства орехов пекан, которые способствуют этим результатам, все еще не совсем ясны.

Доказано, что орехи богаты полезными жирами, аминокислотами, витамином Е, калием и содержат много клетчатки.

Хотя еще многое предстоит узнать о орехах пекан и их влиянии на холестерин и здоровье сердца, мы знаем, что они могут быть важной частью здоровой диеты, улучшающей уровень холестерина.