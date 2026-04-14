Ошибка на завтрак, которая вредит здоровью: врачи рассказали, что нельзя есть утром

По словам экспертов, одним из худших вариантов утреннего питания является сочетание сладких сухих завтраков с фруктовыми соками, в том числе апельсиновым. Такая комбинация содержит избыток быстрых сахаров, что провоцирует резкое повышение уровня глюкозы в крови, а затем быстрое падение энергии и усиление ощущения голода.

Специалист отмечает: ключевое правило здорового завтрака — максимально сократить потребление сахара утром. Это касается не только очевидных сладостей, но и продуктов, часто воспринимаемых как «здоровые» — например, йогуртов с фруктовыми наполнителями, в которых может содержаться значительное количество скрытого сахара.

Врачи советуют строить утренний рацион на продуктах с высоким содержанием белка, полезных жиров и клетчатки. Именно такое сочетание обеспечивает длительное насыщение и стабильный уровень энергии в течение дня. Среди лучших вариантов завтрака — яйца, авокадо, жирная рыба вроде лосося и цельнозерновые продукты.

Такой подход к питанию с утра не только помогает избежать переедания, но и положительно влияет на работу пищеварительной системы. Клетчатка поддерживает здоровую микрофлору кишечника, служа питательной средой для полезных бактерий, что напрямую влияет на общее самочувствие и обмен веществ.