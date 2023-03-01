Ошибки во время завтрака, мешающие похудеть

Что мы делаем не так во время завтрака, почему не можем похудеть, читайте в материале ТСН.ua

Почему завтрак так важен? Потребление завтрака имеет большое значение для самочувствия человека в течение дня, для его здоровья. Правильный завтрак – это и залог "здорового" похудения. Рассказываем, какие основные ошибки во время завтрака мешают похудеть.

Пропускаете завтрак

Как считает сертифицированная диетология Изабель Смит, если чувства голода с утра нет, можно пропустить завтрак. Многие люди большую часть жизни не принимают пищу утром и вполне довольны своим самочувствием. Не едят они по той лишь причине, что чувство голода у них появляется ближе к обеду. И это нормально – зачем есть, если не хочешь?

Однако если пропускаете завтрак, чтобы съесть меньше калорий и похудеть, то это плохая идея. Скорее всего съедите больше на обед, ужин или перекус.

Исследования диетологов показывают, что когда человек не ест с утра, то съедает такое же количество калорий в течение дня, набор лишнего веса происходит скорее на 50%. Потому что человек, регулярно плотно питающийся утром, более длительное время чувствует сытость и ест в течение дня меньше.

После продолжительного сна значительно падает содержание сахара в крови. Необходимо как можно раньше пополнить запас энергии, иначе это может отрицательно сказаться на интеллектуальной деятельности и испортить этим весь день. Отсутствие регулярного завтрака вызывает у детей проблемы с переключением внимания, кратковременной памятью и принятием решений.

Не едите на завтрак достаточно белка

Начать день нужно со сбалансированного завтрака. Это имеет значение для стабилизации сахара в крови. Но если углеводный завтрак резко повышает уровень сахара в крови, то белково-жировой повышает постепенно и держит его на среднем уровне. И что главное для похудения, потребление белков замедляет усвоение углеводов и продолжит чувство сытости.

Поэтому диетология рекомендует, если хотите похудеть, откажитесь от большого количества углеводов, сделайте упор на белковую пищу.

Потребление достаточного количества белка имеет тройную выгоду — поддерживает нормальный уровень сахара в крови, продлевает чувство сытости, снижая потребление лишних калорий и сохраняет в норме мышечную массу. Дело в том, что с возрастом после 30 лет мы теряем мышечную массу, а белок помогает ее сохранить. Чем больше мышечная масса, тем больше калорий сжигается в состоянии покоя.

Диетология Лорен Харрис-Пинкус рекомендует при каждом потреблении пищи, в том числе и на завтрак, потреблять от 20 до 30 г белка.

Едите на завтрак маловато

Мало есть на завтрак – тоже не выход. Маленькие порции утром не снабжают организм всеми питательными веществами. Это не только влияет на функционирование органов, но оставляет человека с чувством голода на целый день. Недоеденные калории наверстаются потом.

По мнению Лорен Харрис-Пинкус на завтрак нужно употреблять все микроэлементы – достаточное количество белков, жиров, углеводов, минимум – это 300 калорий.

Мало едите клетчатки

Растительное волокно уменьшает чувство голода, выводит токсины, радионуклиды и тяжелые металлы, оказывает благоприятное влияние на микрофлору кишечника. Клетчатка как и белок, поддерживает чувство сытости.

Харрис-Пинкус советует с утра потреблять одну треть дневной нормы клетчатки, для взрослых это 28 граммов. Такое количество клетчатки содержит 300 г фруктов и около 400 г овощей.

Основными источниками клетчатки являются разнообразные овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, бобовые, хлеб, отруби, гречка, кукурузная крупа.

Много внимания уделяете калориям

По мнению Харрис-Пинкуса сосредоточенность на калориях, как это ни странно, не способствует похудению. важнее уделять больше внимания качеству еды. Главное, по ее мнению, "иметь здоровое тело, независимо от вашего веса. Хотя вам не обязательно худеть, чтобы улучшить свое здоровье, вам нужно давать телу питательные вещества, необходимые для его правильного функционирования."

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