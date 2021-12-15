Ошибки во время завтрака, ведущие к лишнему весу

Завтрак – важнейший прием пищи, поскольку он активизирует обмен веществ и помогает сжигать жир.
Американские диетологи рассказали о вредных и неправильных утренних привычках, ведущих к накоплению висцерального жира, что считается самым опасным для здоровья.
Об этом сообщает издание Eat This, Not That!
Диетолог Кейла Гирген советует утром избегать сладкого. После завтрака без сахара справляться с аппетитом в течение дня будет проще. По той же причине у завтрака должно быть больше клетчатки, утверждает диетолог Джинан Банна.
Избыток кофе тоже не очень хорошо.
"Хотя кому-то порция кофе или чая дает заряд энергии утром, но из-за чрезмерного количества этих напитков может подскочить уровень кортизола — гормона стресса, — предупреждает диетолог Виктория Кольянезе. — Слишком высокий уровень кортизола, который сохраняется в течение длительного времени, сигнализирует организму, что нужно запасать висцеральный жир".
А специалист Габриэлла МакФерсон считает, что завтрак без овощей – это большая ошибка. Она предлагает добавлять шпинат в смузи, а грибы, помидоры, перец и лук – в яичные омлеты.
Еще одна проблема – завтрак, в котором много углеводов, но мало белка.
"Даже умеренное количество углеводов без белка повышает уровень сахара в крови, а это может привести к увеличению веса, особенно в области живота", — объясняет диетолог.
Ранее специалисты по фитнесу и здоровому питанию рассказали о способах, которые помогут похудеть без особого труда и ограничений.
А диетолог Эмма Дербишир назвала ягоду, регулярное употребление которой поможет улучшить память и положительно влияет на работу головного мозга в целом.
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