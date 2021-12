Ошибки во время завтрака, ведущие к лишнему весу

Завтрак – важнейший прием пищи, поскольку он активизирует обмен веществ и помогает сжигать жир.

Американские диетологи рассказали о вредных и неправильных утренних привычках, ведущих к накоплению висцерального жира, что считается самым опасным для здоровья.

Диетолог Кейла Гирген советует утром избегать сладкого. После завтрака без сахара справляться с аппетитом в течение дня будет проще. По той же причине у завтрака должно быть больше клетчатки, утверждает диетолог Джинан Банна.

Избыток кофе тоже не очень хорошо.

"Хотя кому-то порция кофе или чая дает заряд энергии утром, но из-за чрезмерного количества этих напитков может подскочить уровень кортизола — гормона стресса, — предупреждает диетолог Виктория Кольянезе. — Слишком высокий уровень кортизола, который сохраняется в течение длительного времени, сигнализирует организму, что нужно запасать висцеральный жир".

А специалист Габриэлла МакФерсон считает, что завтрак без овощей – это большая ошибка. Она предлагает добавлять шпинат в смузи, а грибы, помидоры, перец и лук – в яичные омлеты.

Еще одна проблема – завтрак, в котором много углеводов, но мало белка.

"Даже умеренное количество углеводов без белка повышает уровень сахара в крови, а это может привести к увеличению веса, особенно в области живота", — объясняет диетолог.

