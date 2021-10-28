Основные последствия приема добавок витамина С после 30 лет

Большинство из нас, вероятно, принимают витамин С только тогда, когда болеют. Сезон гриппа не за горами, поэтому узнаем больше об аскорбинке.
Некоторые люди не понимают, что с возрастом добавки витамина С становятся еще более важными и выполняют большую функцию, чем просто помогают бороться с простудой.
Витамин С помогает улучшить иммунитет и способствует образованию требуемого коллагена.
Узнайте больше о том, как прием витамина С может повлиять на вас после 30 лет.
Действует как антиоксидант
Люди старше 30 лет могут действительно извлечь пользу от приема добавок витамина С. Его антиоксидантный эффект вас поразит.
Витамин С поддерживает иммунную систему и помогает защитить клетки от свободных радикалов, которые являются вредными молекулами и наносят вред организму со временем.
Поможет уменьшить морщинки
Витамин С также является превосходной добавкой для улучшения образования коллагена с возрастом.
По мере того, как вы становитесь старше, естественная выработка коллагена уменьшается, поэтому потребление достаточного количества витамина С поможет. Некоторые исследования показывают, что потребление витамина С связано с меньшей вероятностью появления морщин и сухости кожи.
Защитит ваши глаза
Несмотря на то, что на эту тему все еще нужно провести больше экспериментов, растет количество исследований о связи между витамином С и защитой от возрастных заболеваний глаз, таких как катаракта и дегенерация желтого пятна.
Гарвардская школа общественного здоровья утверждает, что эти выводы многообещающие, хотя исследования на людях относительно добавок витамина С и профилактики катаракты еще не проводились.
Как получить достаточно витамина С
Итак, теперь, когда вы знаете преимущества приёма витамина С после 30 лет, расскажем, как его принимать.
Рекомендованная диетическая норма витамина С составляет около 90 мг для взрослых мужчин и 75 мг для взрослых женщин.
Также рекомендуется не превышать 2000 мг витамина С в день, особенно если вы не хотите иметь расстройство желудка или проблемы с пищеварением.
Большинство добавок витамина С составляет от 500 до 1000 мг на капсулу. Поговорите со своим врачом, прежде чем превысить это количество.
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