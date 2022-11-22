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Остановите меня: что такое компульсивное переедание и как его преодолеть

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
90
Время на прочтение
3 мин
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Остановите меня: что такое компульсивное переедание и как его преодолеть

Компульсивное переедание не всегда связано с лишним весом, но всегда связано с дискомфортом как физическим, так и эмоциональным.

"Вроде не голодная, но шоколадку съем", "Я, конечно наелся, но для десерта место найду", "Вижу булочку, дальше все как в тумане, открываю глаза — булочки уже нет, а я тянусь за другой". Знакомые истории? Речь идет о компульсивном переедании.

Об этом пишет uahealth в Instagram.

Остановите меня: компульсивное переедание и как его преодолеть

Компульсивное переедание не всегда связано с лишним весом, но всегда связано с дискомфортом как физическим, так и эмоциональным.

Это самое распространенное пищевое расстройство (он обгоняет булимию и анорексию) и в мире существуют группы поддержки Анонимных обжор, вроде Анонимных алкоголиков.

Как распознать?

  • Ты ешь много, каждая порция по полкило и больше.
  • Ты ешь быстро, будто эту еду ты украл/украла и тебе нужно уничтожить доказательства.
  • Ты в основном ешь в одиночестве, потому что тебе стыдно за то, сколько и как ты ешь.
  • Ты не можешь остановиться.
  • Ты ешь, хотя не голодный/голодная.

Причины

  • Как правило, психологические.
  • Невозможность справляться со стрессом, ты ищешь хорошие эмоции в еде.
  • Паттерны поведения с детства: пока не доешь, не встанешь из-за стола, не рыдай – вот тебе конфета.
  • Депрессия, одиночество и еще 10 000 вариантов.
  • Также, не исключены и нарушения здоровья – гормональные сбои, сбои в работе гипоталамуса и т.д.

Распространенное заблуждение в самолечении компульсивного переедания

  • Часто компульсивное переедание – замкнутый круг из гнева на себя, стыда и еды.
  • Ты осознаешь проблему.
  • Чувствуешь себя плохо, что не можешь удержаться.
  • Садишься на диету — все с сегодняшнего дня ни одной крошки теста или сладкого.
  • Жесткая диета = сильный стресс и ты срываешься.
  • Чувство вины и снова к пункту 1

А что делать?

  • Идти к врачу.

Кто это может быть?

  • Психотерапевт.
  • Диетолог.
  • Гастроэнтеролог.

Вместе с врачом вы решите как следует исследовать причины и как следует с ними работать.

Могу ли я как-то поддержать себя на этом пути?

Обычно справиться с компульсивным перееданием самостоятельно сложно.

Основной метод лечения – психотерапия. Но искусство маленьких шагов может усилить эффект терапии.

С чего начать?

  • Забудь о диетах, вспомни принципы здорового питания.
  • Ограничивать себя в пище – один из шагов замкнутого круга (писали выше).
  • Начни с малого, попробуй найти более здоровые заменители твоей традиционной еды.
  • Замены жареное запеченное.
  • Добавь в рацион больше овощей.
  • Пей больше воды.
  • Попробуй снизить потребление соли и сахара.

Важно: если ты сорвалась/сорвался – это окей, просто продолжай вводить принципы здоровой пищи в жизнь, не надо пропускать прием пищи, как наказание или ограничивать себя в чем-то

  • Ешь медленно и осознанно

Все мы знаем, какой вкус лимон, потому что он ярко выражен. А какой вкус у картофеля? Выключи сериалы и гаджеты и сосредоточься на продуктах, которые ты ешь. Не спеши их есть, а наслаждайся вкусом. Так ты можешь вовремя почувствовать, что голод утолен и можно дальше не продолжать.

  • Найди хобби

Что-то, что доставит тебе удовольствие, кроме еды — чтение, плетение из бисера, комп.игры, бег, проходить 15 000 шагов ежедневно, разрисовывать картины по номерам, что угодно, что добавит тебе приятного в жизни!

Напомним, что ранее мы писали о том, что ученые выяснили причину переедания.

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Дата публикации
Просмотры
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