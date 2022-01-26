Осторожнее с овсянкой — она не всегда может быть полезной

Качественная овсянка очень полезна, но это не значит, что вы должны есть ее каждый день.
Овсянка по праву признана здоровым продуктом. По данным портала HealthLine, в ней много витаминов и минералов, включая B1 и B5, марганец, медь, железо и другие.
Овес богат белком, клетчаткой, однако продукты с ним могут содержать различные добавки, в первую очередь подсластители.
Овсянка быстрого приготовления содержит большое количество сахара
Большинство популярных производителей овсянки быстрого приготовления добавляют 10-12 г сахара на порцию менее 200 калорий. Это означает, что вы будете съедать почти четверть общего количества сахара, рекомендованного экспертами, в порции, которая обеспечивает менее 10-й части необходимых калорий в сутки.
Овсянка может вызвать вздутие живота
При повышенной чувствительности стенок желудка клетчатка, содержащаяся в овсянке, может вызвать вздутие живота и газообразование.
Овсянка портится быстрее, чем вы думаете
Обычно срок годности овсяных хлопьев не превышает 24 месяцев, в независимости от величины помола. Если температура хранения — более +25 °C — не более 12 месяцев.
Срок годности овсяных хлопьев с различными добавками — от 6 до 12 месяцев. Овсяные хлопья следует хранить в сухом, проветриваемом месте, желательно, в темноте и картонной коробке. Впрочем, качественный пластиковый контейнер тоже вполне походит для этой цели.
Овес часто загрязнен глютеном
Глютен — это белок, содержащийя в зернах пшеницы, ржи и ячменя. Это вещество придает хлебу и макаронам эластичность.
Большинство людей могут употреблять глютен без каких-либо побочных эффектов, но у некоторых белок может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Он препятствует пищеварительным ферментам в кишечнике.
Чистый овес не содержит глютена и безопасен для большинства людей с непереносимостью глютена. Однако овес часто загрязнен глютеном, поскольку его можно перерабатывать на тех же предприятиях, что и зерна, содержащие глютен, такие как пшеница, рожь и ячмень.
Овсянка может быть опасна для диабетиков и не только
Большая порция овсянки, даже с низким содержанием сахара, может спровоцировать скачок сахара в крови. А поскольку овсянка может вызвать медленное опорожнение желудка, она может повлиять на время и способ усвоения других питательных веществ, что станет проблемой для диабетиков.
Переизбыток овсянки (больше одной порции ежеднвно) также может спровоцировать дефицит кальция. В овсянке есть особое вещество – фитиновая кислота, затормаживающая усвоение кальция в кишечнике.