Осуществляет ли общение с природой терапевтический эффект: результаты последних исследований

Какая природа влияет на организм / © unsplash.com

Реклама

По данным Medscape Medical News, ссылающейся на авторов свежего научного обзора, регулярные прогулки среди деревьев — так называемое “лесное купание” (шинрин-йоку), которое берет свое начало в Японии, — положительно влияют на психоэмоциональное состояние, снижают уровень стресса и стабилизируют основные физиологические показатели.

В рамках обзора было проанализировано 15 научных исследований, посвященных практике шинрин-йок, которые проводились в Японии, США, Польше и других странах. В основном лесная терапия рассматривалась как двукратные еженедельные прогулки продолжительностью 1-2 часа, хотя в некоторых случаях ее определяли по преодоленной дистанции — от 2,5 до 4 км.

Ученые исследовали как психологические, так и физиологические эффекты такого досуга. Оказалось, что пребывание в лесу способствует уменьшению тревожности, улучшает качество сна, укрепляет иммунную систему, снижает АД и способствует общему психофизиологическому восстановлению.

Реклама

По мнению авторов, шинрин-йоку может стать эффективным поддерживающим инструментом в лечении депрессии и тревожных расстройств, а также источником гармонии, восстанавливающей связь человека с природой.

Впрочем, несмотря на перспективность таких результатов, исследователи отмечают: лесная терапия не является полноценной альтернативой медикаментозному лечению.

Эта статья носит исключительно информативный характер и не является призывом к самостоятельному лечению или применению терапии. В случае возникновения каких-либо симптомов или проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу для консультации и надлежащего лечения.