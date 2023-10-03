От 5 килограммов за 5 дней: как работает диета "Лестница", основные принципы, меню

Мы уже писали как за неделю сбросить 5 килограммов на французской диете. Рассказываем о диете "Лестница", которая очищает организм и сжигает ненужный жир.

Диета "Лестница" как это работает

Название диеты "Лестница" связано с ее концепцией — каждый день, шаг за шагом вы преодолеваете строго определенные ступени. Их количество строго определено – 5 дней, 5 ступенек.

Эта диета достаточно жесткая, основывается на критическом снижении калорий. Некоторые теряют на этой диете за 5 дней 9 килограмм. Количество сброшенных килограммов зависит от индивидуальных параметров организма, если лишний вес достаточно велик, похудеть удастся на больше килограмм. А если индекс массы тела находится в пределах нормы, то всего на 2-3 кг. За время этой диеты уменьшается желудок в размерах, а вместе с ним и аппетит.

Первый день диеты – день очищения, второй – восстановление, третий – день насыщения организма энергией, четвертый день пополняет запасы белка и наконец, финальный день сжигает жир.

Если вдруг на "лестнице" произошел срыв, нужно начать ее с самого начала. При отсутствии хронических заболеваний повторять эту диету можно 2-3 раза в месяц. Важно пить много воды.

Перед этим, как садиться на эту диету, нужно проконсультироваться с врачом, важно также правильно выходить из этой диеты.

Меню диеты "Лестница"

1-й день очистки (-0,5-1 кг)

Рацион в первый день должен состоять из яблок, но не более чем 1 килограмма. Яблоки разделите на 6 приемов пищи, употребляйте в пищу каждые 2 часа.

Нужно пить много воды не менее 2 литров.

Каждый час выпивать по 1 таблетке активированного угля.

2-й день восстановления (-0,5 кг)

Рацион второго дня должен состоять из литра обезжиренного кефира, ряженки или простокваши, зависит от предпочтений.

500-600г творога.

Вода – 1,5-2 литра.

Белковые продукты усваиваются дольше, поэтому рацион нужно разделить на 3 подхода. Между ними пейте воду.

3-й день – насыщение энергией (-0,5-1 кг)

300 граммов темного изюма,

Пара столовых ложечек чистого меда.

Компот из разных сухофруктов (1 – 2 литра).

Ешьте изюм каждые 15-20 минут в небольших количествах. Мед разделите на 4 порции, часто пейте компот без сахара.

4-й день – насыщение белками (- 0,5-1 кг)

500 г отварного куриного мяса, можно заменить индейкой, разделенной на 5 порций.

2 л чистой воды.

Разрешается есть свежую зелень.

После предыдущего сладкого дня эта ступенька покажется чрезвычайно сытной. На этом этапе ваш организм получает строительный материал для мышц – протеин, для того чтобы потеря веса происходила вследствие потери жиров, а не воды и мышц.

5-й день – сжигание жира (- 1-1,5 кг)

овсяные хлопья сухие – 200 г;

овощи, фрукты – 1 кг

Хлопья должны быть минимально обработаны, лучше запарить их крутым кипятком и дать настаиваться, чтобы в каше сохранились все полезные вещества. Из фруктов нельзя есть бананы, виноград, из овощей можно есть огурцы, помидоры, кабачки, тыкву.

Выход из диеты

Выход из диеты должен быть постепенным и аккуратным, не следует вводить более двух новых продуктов за одни сутки или резко превышать объемы ранее потребляемой пищи.

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