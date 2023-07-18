От чего возникает целлюлит: какие продукты его вызывают

Что такое целлюлит и какие причины его появления

Целлюлит – это определенное состояние жировой ткани. Нарушения обмена веществ блокируют выведение продуктов жизнедеятельности, клетки поглощают окружающие вещества с удвоенной скоростью, накапливают токсины, жидкость. В результате внутренний объем структур увеличивается, соединительная ткань растягивается и разрастается, образуются выпирающие локальные бугорки.

Целлюлит поражает как избыточные массы жировой ткани, так и тонкие прослойки, появляется характерная «апельсиновая корка».

Причины появления целлюлита

В 80-95% случаев от «апельсиновой корки» страдают женщины, у мужчин целлюлит встречается редко. Причина в том, что патологические изменения жировой ткани развиваются под влиянием женских половых гормонов – эстрогенов.

Основные факторы появления целлюлита:

Повышенный уровень эстрогенов в крови, который может быть вызван заболеваниями репродуктивной системы.

Эндокринные нарушения, дисфункция щитовидной железы.

Генетическая предрасположенность.

Нарушение белкового обмена; понижение уровня альбумина.

Избыточный вес.

Хроническая усталость, стрессы.

Малоподвижный образ жизни

Неправильное питание.

Какие продукты могут привести к появлению целлюлита

Следовательно, одной из причин появления целлюлита может быть неправильное питание и пища, которую мы потребляем. Нутрициологиня Ирина рассказала, какие продукты могут вызывать или усиливать целлюлит.

"Быстрая" еда.

Кондитерские изделия, картофель фри, сандвичи, искусственные приправы, пережаренная пища и т.д. считаются худшими продуктами, провоцирующими целлюлит. При их усвоении организм отправляет их напрямую в "запас", что и является накоплением жиров, которое влечет за собой целлюлит.

Никогда не заменяйте полноценный прием пищи такими перекусами советует нутрициология.

Кофе и целлюлит

Такой популярный напиток, как кофе, также может привести к целлюлиту. Даже одна чашечка кофе снижает кровообращение в тканях. В жировые ткани поступает меньше крови, обмен веществ замедляется, что способствует появлению целлюлита. Лучше пить зеленый чай советует нутрициология.

Сахар и подсластители

В результате чрезмерного потребления сахара сосуды и стенки артерий теряют упругость. Из-за этого может снижаться кровообращение и целлюлит. "Следует внимательно читать состав продуктов, которые покупаете в магазине. Потому что даже в продуктах, в которых нет сахара, могут быть подсластители и консерванты. А те, в свою очередь, способны трансформироваться в "апельсиновую корку" на теле", — рассказывает Ирина Чернуха.

Быстрые углеводы могут вызвать повышение инсулина, способного увеличивать размеры и количество жировых клеток, удерживающих жидкость. Это ухудшит кровообращение, поэтому появляется целлюлит.

Газированные напитки и соки

Вред этих напитков в том, что к ним обычно добавляют сиропы с высоким содержанием фруктозы, подсластители. А это может вызвать целлюлит.

Алкоголь

Алкоголь, равно как и сахар, подсластители значительно замедляют процесс кровообращения, препятствуют усвоению полезных витаминов. "Если хотите избавиться от "апельсиновой корки", то исключите из своего рациона вино, пиво и другие спиртные напитки. К тому же алкоголь повышает нагрузку на организм. Происходит ненормальное распределение жидкости внутри и появляются отеки", — объясняет нутрициология.

Соусы

Любые соусы, а также майонез и томатный соус способны негативно влиять на кожу и способствовать возникновению целлюлита.

Шоколад

Спровоцировать появление целлюлита и дополнительных килограммов может и частое, неконтролируемое потребление шоколада. Несколько кусочков натурального горького шоколада можно себе позволить, а вот от белого лучше отказаться.

Чтобы уменьшить риск появления целлюлита, больше двигайтесь, не курите, много пейте и следите за рационом.

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