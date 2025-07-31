От каких популярных напитков, по мнению врача, лучше отказаться и почему

Вредные напитки

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Каждый из нас стремится жить долго и оставаться здоровым. Однако некоторые из наших любимых напитков, которые кажутся безвредными, могут наносить серьезный удар по эндокринной системе. Эндокринолог рассказала о популярных напитках, которые она сама никогда не употребляет и не советует другим.

Опасные для здоровья напитки

Кофе без кофеина: «невинный» напиток только на первый взгляд

Многие считают кофе без кофеина безопасной альтернативой для тех, кто чувствителен к кофеину. Однако процесс декофеинизации вызывает серьезные вопросы.

Обычно для удаления кофеина используются агрессивные химические растворители, такие как метиленхлорид и этилацетат. Даже после тщательной очистки кофе могут оставаться их микроскопические следы. Регулярное употребление таких остатков может оказаться вредным для организма.

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Для получения заряда бодрости без рисков лучше зелёный чай, травяные чаи.

Капсульный кофе: комфорт с невидимой угрозой

Капсульные кофеварки обеспечивают быстрое и удобное приготовление напитка. Разнообразие вкусов и минимальная потребность в уборке делают их очень популярными. Однако за этими преимуществами кроется один существенный недостаток.

Во время приготовления кипяток проходит через небольшую пластиковую капсулу. Этот процесс способствует высвобождению микропластика и химических веществ, которые попадают прямо в чашку. Хотя несколько порций не нанесут значительного вреда, постоянное употребление капсюльного кофе может привести к накоплению микропластика в организме. Это в свою очередь потенциально может нарушать гормональный баланс и негативно влиять на общее здоровье и продолжительность жизни.

Для наслаждения вкусным и безопасным кофе лучше выбирать классические методы приготовления — гейзерную кофеварку, френч-пресс или традиционную кофеварку с фильтром.

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Изотоники: больше, чем просто вода с минералами

Изотонические напитки позиционируются как идеальное средство восстановления водного баланса и электролитов после физических нагрузок. Они содержат минеральные соли (натрий, калий, кальций, магний) и углеводы, что, казалось бы, делает их полезными.

Однако, эксперт предостерегает, в составе многих изотоников часто есть искусственные красители и подсластители, которые могут негативно влиять на организм. Кроме того, эти напитки разливают в пластиковые бутылки, из которых в жидкость могут высвобождаться микропластик и химические вещества.

Простой и натуральный изотоник можно сделать самостоятельно. Смешайте 500 мл воды, 500 мл фруктового сока (например, апельсинового или лимонного), добавьте щепотку соли (1-1,2 г). По желанию можно добавить мед, имбирь или мяту по вкусу.

Такой домашний напиток будет не менее эффективным, и вы сможете быть уверены в его составе.

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Эндокринолог отмечает, что осознанный выбор напитков — это важный шаг к поддержанию здоровья эндокринной системы и долголетия. Следует помнить, что иногда самые простые решения, такие как обычная вода или травяной чай, являются самыми полезными.