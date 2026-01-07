Откройте секрет японцев: пять продуктов, которые они едят каждый день и чувствуют себя невероятно

Едят японцы каждый день для здоровья / © pexels.com

“Когда я переехала в США во взрослом возрасте, мне было трудно адаптироваться к культуре быстрой и переработанной пищи. Как занятая мама, я часто испытывала дискомфорт из-за своего рациона. Поэтому, став диетологией, я решила распространять японские пищевые привычки. Каждый раз, когда возвращаюсь домой у меня людей удивляет. Секрет их долголетия — это питание с осознанностью и соблюдение Икигай — японской концепции, что означает поиск смысла жизни”, — рассказывает Мичико.

5 продуктов для долгой и счастливой жизни

Матча

Мичико и ее 99-летняя тетя начинают день с матча. Этот зеленый чай богат витаминами С и группы В, белоком, клетчаткой и антиоксидантными полифенолами, защищающими клетки от старения. “Каждое утро я медитативно готовлю матча по традиционной японской чайной церемонии Чадо — с бамбуковым венчиком и пиалой”, — объясняет диетолог.

Ферментированные продукты

Мисо, натто и нукадзуке — основа японской кухни. Они содержат пробиотики, поддерживающие пищеварение и укрепляющие иммунитет. “В детстве мы с отцом готовили ферментированные овощи из редиса и имбиря. Сегодня я даже делаю собственное мисо из соевых бобов, риса коджи и морской соли”, — делится Мичико.

Морские водоросли

Кайсо сопровождают почти каждый прием пищи в Японии. Они низкокалорийны, богаты клетчаткой, йодом, магнием, омега-3 и витамином B12. “На моей кухне всегда 5-10 видов водорослей. Комбу идет в суп, вакаме — в салаты, а красные бобы и кантена — в веганские десерты”, — рассказывает эксперт.

Соевые бобы

Эдамаме, кинока, несладкое соевое молоко, натто и мисо — источники белка, клетчатки и полифенолов. “Красная фасоль азуки часто попадает в супы и десерты вагаши. Я готовлю их без сахара, используя сухофрукты и корицу”, — объясняет Мичико.

Тофу

Универсальный продукт богат белком, но без холестерина. Мичико использует его в различных блюдах: бургеры, пельмени, жареный рис с овощами, супы, веганское карри, хумус, соусы и даже десерты.