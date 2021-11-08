Отсутствие секса – единственное, что можно считать сексуальным отклонением: и еще 16 высказываний Фрейда

Отсутствие секса – единственное, что можно считать сексуальным отклонением: и еще 16 высказываний Фрейда

17 цитат Зигмунда Фрейда, которые много говорят о нашей сексуальной жизни.

Он - один из самых противоречивых ученых 20 века. Студенты-психологи по всему миру называют его «дедом Фрейдом». При жизни одни считали его шарлатаном, другие – гением. Коко Шанель назвала его первым мужчиной-феминистом, поскольку именно Фрейд стал теоретиком сексуальной революции, подтолкнувшей женщин к идее равных прав.

В частности, два открытия, возможно, навсегда закрепили его репутацию: он разгадал тайну наших мечтаний и снов, а затем был первым человеком, придумавшим универсальную теорию работы человеческого подсознательного.

Масштаб личности определяется масштабом той проблемы, которая способна свести человека с ума. Прежде, чем поставить себе диагноз депрессии или низкой самооценки, убедитесь, что вас не окружают дураки. Задача сделать людей счастливыми не входила в план Творца. Все, что вы делаете в постели, идеально и совершенно приемлемо, если обе стороны получают удовольствие. Полное отсутствие секса – единственное, что можно считать сексуальным отклонением. Все остальное – только дело вкуса. Именно тогда, когда человек начинает серьезно задумываться о смысле и ценности жизни, можно считать его безумным. Первый человек, бросивший брань вместо камня, был творцом цивилизации. Идеальная, вечная любовь, очищенная от всякой ненависти, существует только между наркоманом и его наркотиком. Мы живем в совершенно странное время, когда с изумлением замечаем, что прогресс идет в ногу с варварством. Чем совершеннее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри. Когда меня критикуют, я знаю, как защититься. Но перед похвалой я бессилен. Мы никогда не бываем такими уязвимыми, как когда любим, и никогда такими безнадежно несчастными, как когда теряем объект нашей любви. Первый признак глупости – полное отсутствие стыда. Люди более моральны, чем они думают, и гораздо безнравственнее, чем они себе представляют. Большая часть реального внутри нас не постигается; а то, что постигается, не реально. Каждый нормальный человек, по сути, нормален лишь частично. Иногда сигара – это просто сигара.

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