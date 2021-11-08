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Отсутствие секса – единственное, что можно считать сексуальным отклонением: и еще 16 высказываний Фрейда

Отсутствие секса – единственное, что можно считать сексуальным отклонением: и еще 16 высказываний Фрейда

nn.by

17 цитат Зигмунда Фрейда, которые много говорят о нашей сексуальной жизни.

Он - один из самых противоречивых ученых 20 века. Студенты-психологи по всему миру называют его «дедом Фрейдом». При жизни одни считали его шарлатаном, другие – гением. Коко Шанель назвала его первым мужчиной-феминистом, поскольку именно Фрейд стал теоретиком сексуальной революции, подтолкнувшей женщин к идее равных прав.

В частности, два открытия, возможно, навсегда закрепили его репутацию: он разгадал тайну наших мечтаний и снов, а затем был первым человеком, придумавшим универсальную теорию работы человеческого подсознательного.

  1. Масштаб личности определяется масштабом той проблемы, которая способна свести человека с ума.

  2. Прежде, чем поставить себе диагноз депрессии или низкой самооценки, убедитесь, что вас не окружают дураки.

  3. Задача сделать людей счастливыми не входила в план Творца.

  4. Все, что вы делаете в постели, идеально и совершенно приемлемо, если обе стороны получают удовольствие.

  5. Полное отсутствие секса – единственное, что можно считать сексуальным отклонением. Все остальное – только дело вкуса.

  6. Именно тогда, когда человек начинает серьезно задумываться о смысле и ценности жизни, можно считать его безумным.

  7. Первый человек, бросивший брань вместо камня, был творцом цивилизации.

  8. Идеальная, вечная любовь, очищенная от всякой ненависти, существует только между наркоманом и его наркотиком.

  9. Мы живем в совершенно странное время, когда с изумлением замечаем, что прогресс идет в ногу с варварством.

  10. Чем совершеннее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри.

  11. Когда меня критикуют, я знаю, как защититься. Но перед похвалой я бессилен.

  12. Мы никогда не бываем такими уязвимыми, как когда любим, и никогда такими безнадежно несчастными, как когда теряем объект нашей любви.

  13. Первый признак глупости – полное отсутствие стыда.

  14. Люди более моральны, чем они думают, и гораздо безнравственнее, чем они себе представляют.

  15. Большая часть реального внутри нас не постигается; а то, что постигается, не реально.

  16. Каждый нормальный человек, по сути, нормален лишь частично.

  17. Иногда сигара – это просто сигара.

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