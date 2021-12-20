Пациент становится донором самому себе: врачи достигли полной ремиссии при неизлечимой форме рака

Пациент становится донором самому себе: врачи достигли полной ремиссии при неизлечимой форме рака

Медики представили инновационный метод лечения некоторых типов рака крови.

Испанские врачи достигли полной ремиссии у пациентов с неизлечимой формой онкологии – множественной миеломой, второго по распространенности рака крови, с помощью экспериментальной терапии.

Ученые из клиники IDIBAPS в Барселоне разработали первый в Европе способ терапии CAR-T-клетками для пациентов с множественной миеломой, резистентной к другим способам лечения, таким как химиотерапия или пересадка костного мозга.

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Клинические исследования в пяти испанских больницах показали хорошие результаты: врачи отметили улучшение у всех 30 пациентов, прошедших курс терапии, у 75% из них болезнь перестала прогрессировать, а у 60% удалось добиться полной ремиссии в течение года. При этом серьезных побочных эффектов не последовало.

Терапия CAR-T-клеток – это инновационный метод лечения некоторых типов рака крови, основанный на использовании собственных T-клеток пациента – их генетически программируют на уничтожение опухолевых клеток.

То есть пациент становится донором самому себе.

Несмотря на то, что показатели выживания и протоколы лечения онкологических заболеваний значительно улучшились, рак по-прежнему внушает страх, особенно его виды, которые, несмотря на научные достижения, остаются чрезвычайно распространенными и смертельными.

Медики все больше говорят, что статистику смертности от рака можно изменить. Скрининг поможет выявлять заболевание на ранних стадиях, когда оно хорошо поддается лечению, а профилактика снизить риски.