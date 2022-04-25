Пациенты с туберкулезом: как получить комплекс медицинских и социальных услуг

Пациенты с туберкулезом: как получить комплекс медицинских и социальных услуг

Действует мобильное приложение от неправительственных организаций.

В Украине для удобства получения пациентами с туберкулезом информации о заболевании и доступном комплексе медицинских и социальных услуг имеется несколько полезных ресурсов.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Кроме официальных сайтов государственных учреждений, таких как Министерство здравоохранения Украины, Центр общественного здоровья, их социальных сетей, телеграмм-каналов о туберкулезе, действует также мобильное приложение от неправительственных общественных организаций Stop TB Partnership и TBpeopleUkraine – OneImpact.

Он содержит важную информацию о туберкулезе, а также предоставляет возможность людям, болеющим или переболевшим туберкулезом, сообщить о барьерах, возникающих на пути лечения. В том числе благодаря опросам.

В пациентской организации TBpeopleUkraine подчеркивают, что получение обратной связи от пользователей приложения будет способствовать объединению усилий всех касающихся сторон к противодействию туберкулезу.

Напомним, в Украине даже во время действия военного положения продолжают оказывать всю необходимую помощь людям с ВИЧ-инфекцией. Если вы в ней нуждаетесь, следует обратиться за этой ссылкой. Для граждан Украины, которые выехали за границу, также доступна помощь. Ее можно найти здесь.

Читайте также: