Педиатрина назвала суперфуд, который очень полезен для беременных: добавьте к своему ежедневному рациону

Что следует есть беременным каждый день / © Pixabay

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Об этом в своем Instagram рассказала педиатр Дарья Власенко.

Финики: польза для беременных

Употребляя финики, беременные могут более полезным способом удовлетворить свою тягу к сладости. Они являются отличным источником фруктозы и придают нашему организму немало энергии. Также финики содержат много клетчатки, которая необходима для правильной работы пищеварительной системы. Во время беременности они помогают снизить условность образования запоров.

Всего 4 финика содержат примерно 6,7 г пищевых волокон, а это 25% от рекомендуемой суточной нормы (20-35 г).

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В финиках также содержится много фолиевой кислоты, которая необходима беременным, чтобы снизить вероятность врожденных дефектов. Есть также калий и витамин К.

Педиатр утверждает, что благодаря железосодержащим продуктам в рационе можно повысить уровень энергии естественным образом и бороться с железодефицитной анемией.

Витамин К необходим будущему ребенку, ведь благодаря ему строится крепкий скелет, улучшается работа мышц и нервов. Финики помогают расслабить кровеносные сосуды, снижая АД.

Этот сухофрукт является продуктом с низким гликемическим индексом, то есть медленнее усваивается и не приводит к резкому повышению уровня сахара в крови.

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А благодаря магнию финики помогают при мышечных спазмах, бессонных ночах, часто возникающих во время беременности.

Как употреблять финики во время беременности

Финики абсолютно безопасным продуктом для беременных. Однако они содержат много калорий и углеводов, поэтому лучше ограничиться употреблением не более 6 плодов в день.

Педиатр указывает, что наиболее важной способностью фиников для беременных является то, что они улучшают родовую деятельность, способствуя естественной стимуляции родов.

В качестве примера врач привела результаты исследования 2011 года, во время которого 69 женщин ели по 6 фиников ежедневно в течение 4 недель до возможных родов. 45 других женщин не употребляли в пищу финики. Оказалось, что у первой группы женщин период родов был меньше, а среднее расширение шейки матки больше. У 96% женщин из первой группы также начались спонтанные природные роды.

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Эта статья носит исключительно информационный характер и не является основанием для установления диагноза или назначения медицинского лечения. При необходимости обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту.