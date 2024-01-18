Переедание: почему появляется и чем оно опасно

Переедание опасно не только лишним весом. Важно запомнить, что от него бывают и другие последствия.

Переедание: чем оно может быть вызвано

Переедание может быть вызвано разными причинами. Среди них можно выделить:

стресс — многие люди "заедают" проблемы и плохое настроение вкусными блюдами;

строгие диеты и нерегулярное питание – чаще всего они ведут к срывам, а ощущение насыщения наступает слишком поздно;

некоторые заболевания и гормональные нарушения;

расстройство пищевого поведения;

постоянное недосыпание.

Чем опасно переедание: последствия

Переедание – это не только лишние килограммы на весах. Оно влечет изменение во внешности и проблемы со здоровьем.

Ухудшается работа внутренних органов

Внутренним органам приходится работать в усиленном режиме, поэтому нарушается функционирование всех систем в организме. Что происходит с желудком, когда человек переедает? Желудок является эластичным органом, поэтому из-за постоянного переедания он растягивается и его привычного объема начинает не хватать для того, чтобы почувствовать сытость. Подрывается и здоровье печени, ведь повышается риск развития жирового гепатоза.

Происходит повышение холестерина

Что происходит с желудком, когда человек переедает / Фото: Pexels

Особенно опасно то, что повышаются показатели липопротеинов высокой плотности, ведь они в народе еще называются "плохим" холестерином. Это приводит к развитию инфарктов, инсультов, атеросклероза и других проблем с сердечно-сосудистой системой.

Повышается АД

Именно из-за переедания чаще всего повышается АД, что также приводит к ухудшению работы сердца. Особенно если учитывать, что часто мы переедаем не слишком полезной для здоровья пищей.

Изменяется внешний вид кожи

Из-за постоянного переедания увеличивается вес, из-за чего страдает и наш внешний вид. В частности, кожа теряет свою упругость и эластичность, появляются дефекты в виде растяжек. Также происходит изменение гормонального фона, что может повлечь за собой появление угрей, раздражений и высыпаний на кожных и слизистых покровах. А еще чрезмерное потребление пищи приводит к появлению ранних морщинок.

Страдают наши суставы

Чем выше вес, тем труднее приходится опорно-двигательному аппарату. Из-за нарушений правил здорового питания, постоянных перееданий, нехватки микро- и макроэлементов, происходят сбои в работе организма. Только сбалансированное и умеренное питание помогут избавить от многих заболеваний и проблем.

Читайте также: