Перепелиные яйца — чем полезны, сколько калорий содержат и чем лучше куриных

В чем польза перепелиных яиц / © unsplash.com

Именно поэтому, пишет Евгений Клопотенко на своем сайте, перепелиные яйца все чаще включают в рацион здорового питания, диетические меню и системы сбалансированного отбора продуктов.

Перепелиные яйца: в чем их польза для организма

Полноценный белок и восстановление организма

Перепелиные яйца содержат полноценный белок с полным набором незаменимых аминокислот. Это означает, что организм получает «готовый строительный материал» для:

восстановления мышц и тканей;

укрепления костной системы;

синтеза гормонов и ферментов;

поддержания энергетического баланса.

Такой белок легко усваивается, поэтому продукт часто рекомендуют в питании при повышенных нагрузках или в период восстановления.

Полезные жиры для сердца и сосудов

Жировая составляющая перепелиных яиц в основном представлена ненасыщенными жирными кислотами. Они:

поддерживают обычный уровень холестерина;

способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы;

помогают снижать негативное влияние «плохих» жиров в рационе.

Антиоксидантная защита и иммунитет

Перепелиные яйца содержат витамин A — один из ключевых антиоксидантов, который:

помогает бороться с оксидативным стрессом;

поддерживает иммунную систему;

важен для зрения;

положительно влияет на состояние кожи и слизистых.

Возможен антиаллергенный эффект

В отличие от куриных яиц, являющихся распространенным аллергеном, перепелиные содержат белок омукоид, которому приписывают способность уменьшать проявления аллергических реакций.

Отдельные исследования (преимущественно на животных) показывают потенциальное положительное влияние на воспалительные процессы, однако эти данные не являются окончательными. Важно: аллергия на куриные яйца может сохраняться и в отношении перепелиных.

Поддержка нервной системы и кроветворения

В составе перепелиных яиц есть:

витамин B12;

железо;

холин.

Эти вещества необходимы для:

нормальной работы нервной системы;

образования эритроцитов;

передачи нервных импульсов и работы мышц.

Калорийность и состав перепелиных яиц

Одно перепелиное яйцо весит около 9 г и дает примерно 14 ккал (после варки).

Пищевой состав одного яйца:

белки — 1 г;

жиры — 1 г;

углеводы — 0 г;

кальций — 5,76 г;

фосфор — 20 мг;

калий — 12 мг;

холин — 23,7 мг.

Также продукт содержит витамины A, B2, B12, пантотеновую кислоту и селен.

Безопасны ли сырые перепелиные яйца

Несмотря на распространенный миф, сырые перепелиные яйца не полностью безопасны. Основные риски:

возможное заражение сальмонеллезом;

хуже усвоение белка;

отсутствие гарантии микробиологической чистоты даже после мытья скорлупы.

Врачи особо не рекомендуют сырые яйца:

беременным;

детям;

людям с пониженным иммунитетом.

Термическая обработка полностью устраняет риски и улучшает усвоение белка.

Как правильно готовить перепелиные яйца

Самый популярный способ — варка:

«вкрутую»: 3–4 минуты после закипания;

«всмятку»: 2–2,5 минуты плюс короткое настаивание в горячей воде.

После варки яйца лучше охладить в холодной воде — это останавливает процесс приготовления.

Перепелиные яйца используют в:

салатах;

супах;

закусках;

гарнирах;

как самостоятельное блюдо с соусами.

Перепелиные и куриные яйца: в чем разница

Главное отличие — не только в размере. Перепелиные яйца имеют:

более высокую концентрацию витаминов группы B;

больше железа в пересчете на вес;

более высокое содержание витамина A.

Также их белок реже вызывает аллергические реакции, чем куриный.

С практической стороны:

1 куриное яйцо равняется примерно 4–5 перепелиным;

перепелиные яйца готовятся гораздо быстрее.

Перепелиные яйца — концентрированный питательный продукт с высокой биологической ценностью. Они могут поддерживать иммунитет, сердце, нервную систему и быть частью диетического питания, если употреблять их правильно и после термической обработки.

Новости партнеров