Категория
Полезные статьи
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Первая домедицинская помощь при термических ожогах: простые правила, которые спасут жизнь

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Первая домедицинская помощь при термических ожогах: простые правила, которые спасут жизнь

О первой домедицинской помощи от специалистов.

Седьмой день вражеская артиллерия бьет по украинским городам, унося смерть и ранение мирным гражданам. Спутником артобстрелов, к сожалению, пожары.

Существует несколько простых правил домедицинской помощи при термических ожогах, знание которых поможет правильно оказать адекватную первую помощь себе или своим близким.

Как действовать при получении термических ожогов (повреждения кожи в результате контакта с огнем, горячим паром, горячей жидкостью, кипятком, раскаленным предметом) — в инфографике Минздрава. Также публикуем информацию, что при термических ожогах делать нельзя.

©
©

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация