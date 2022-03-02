Первая домедицинская помощь при термических ожогах: простые правила, которые спасут жизнь

Первая домедицинская помощь при термических ожогах: простые правила, которые спасут жизнь

О первой домедицинской помощи от специалистов.

Седьмой день вражеская артиллерия бьет по украинским городам, унося смерть и ранение мирным гражданам. Спутником артобстрелов, к сожалению, пожары.

Существует несколько простых правил домедицинской помощи при термических ожогах, знание которых поможет правильно оказать адекватную первую помощь себе или своим близким.

Как действовать при получении термических ожогов (повреждения кожи в результате контакта с огнем, горячим паром, горячей жидкостью, кипятком, раскаленным предметом) — в инфографике Минздрава. Также публикуем информацию, что при термических ожогах делать нельзя.