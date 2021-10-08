Первая помощь при кровотечении как нужно действовать, пока едет скорая

Своевременно оказанная первая помощь при кровотечениях может спасти жизнь человека, независимо от локализации поврежденного сосуда и вида острой кровопотери.
Сегодня, 8 октября, в Киеве на станции метро "Теремки" в вагоне у мужчины открылось сильное кровотечение в ноге.
Полицейские оказали ему первую помощь, перетянув ногу жгутом, чтобы остановить кровотечение, и вызвали скорую.
Впоследствии стало известно, что у пострадавшего разорвались швы после недавно перенесенной операции. Медики оказали ему помощь, от госпитализации он отказался.
Мы собрали советы и правила первой помощи при кровотечениях.
Почему возникает кровотечение
Первая помощь при кровотечениях предусматривает очень быструю реакцию.
Кровотечение возникает из-за нарушения целостности кровеносных сосудов (капилляров, вен, артерий).
Общий объем циркулирующей крови у взрослого человека — около пяти литров. Угрозой для жизни является потеря более 30% этого объема, особенно опасно медлить с помощью при быстрой кровопотере.
В зависимости от локализации выделяют внешнее и внутреннее кровотечение.
А по типу поврежденного сосуда — капиллярное, артериальное и венозное.
Первая помощь при кровотечениях имеет свои особенности для каждого из вышеуказанных видов.
Что делать, если началось кровотечение: первая помощь
Прежде всего убедитесь, что ни пострадавшему, ни вам ничего не угрожает. Если нужно, выведите или вынесите пострадавшего из зоны поражения или опасности.
Идеально было бы действовать в резиновых перчатках и маске.
"Следует проверить дыхание пострадавшего. Если оно отсутствует, нужно начать проведение сердечно-легочной реанимации", — добавляют в Минздраве.
- Если кровопотеря острая, положите пострадавшего с приподнятыми ногами.
- Вызовите медиков.
- Не прикасайтесь к ране руками.
- Не промывайте рану. Это может нанести еще больший вред и усилить кровотечение.
- Не удаляйте из раны инородные предметы (осколки стекла, ветви и щепки, грязь).
- Грязь вокруг раны осторожно удалите в направлении от раны и обработайте очищенные края антисептиком.
Что делать при капиллярном кровотечении
Капиллярное кровотечение, как правило, не сопровождается значительной кровопотерей и достаточно легко останавливается. При этом кровь вытекает из раны медленно, не угрожает жизни человека.
При капиллярном кровотечении мелкие кровеносные сосуды — капилляры — начинают кровоточить. Поверхность раны покрывается мелкими капельками крови, как губка.
Оказать первую помощь при капиллярном кровотечении следует с помощью спиртового антисептика.
Обработайте им край раны и наложите асептическую марлевую повязку. На саму рану под повязку накладывают вату.
Не затягивайте крепко. Часто капиллярное кровотечение не требует обращения в больницу, кроме случаев с большой площадью поврежденной поверхности.
Первая помощь при венозном кровотечении
Венозная кровь имеет темный цвет. Она вытекает быстро, равномерной струей.
В этом случае возможно образование кровяных сгустков, ни в коем случае нельзя удалять, чтобы не спровоцировать усиление кровопотери.
При первой помощи в случае венозного кровотечения на рану нужно наложить асептическую повязку и перевязать.
Если это не помогло остановить кровь, нужно наложить жгут ниже места повреждения. При этом под жгут положите мягкую прокладку, чтобы избежать дополнительной травматизации кожи и мягких тканей, а также записку с указанием времени наложения жгута.
Максимальное время, в течение которого жгут может не сниматься, составляет один час в условиях холода (зимой) и до двух в теплое время года. Если лимит превысить, это приведет к отмиранию тканей обескровленной конечности.
Как помочь при артериальном кровотечении
Артериальное кровотечение является более опасным, чем капиллярное или венозное.
Из поврежденной артерии очень быстро, пульсирующей струей течет ярко-красная кровь, а при повреждении крупных артерий кровь может бить фонтаном, отрывисто.
При оказании первой помощи нужно поднять конечность (если нет переломов) и наложить жгут выше места повреждения (ближе к туловищу).
Если жгута нет, прижмите пальцами артерию выше поврежденного участка (в точке пульсации).
Первая помощь при внутреннем кровотечении
Внутреннее кровотечение опасно тем, что его невозможно распознать самостоятельно, а часто — вовремя.
Как распознать внутреннее кровотечение
- кожа пострадавшего бледнеет,
- у него наблюдается головокружение, обморок,
- холодный липкий пот,
- поверхностное дыхание,
- частый слабый пульс.
В первую очередь необходимо вызвать скорую помощь, а пострадавшему следует придать положение полусидя, обеспечить полный покой и приложить холодный компресс или лед к предполагаемому месту кровотечения.
Запомните, вы можете только облегчить состояние пострадавшего и временно остановить кровь до приезда врачей. Основной целью первой помощи при кровотечениях является их временная остановка (1-2 часа), которая позволит доставить больного в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.
В статье были использованы следующие материалы:
- КРОВОТЕЧЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ ОСТАНОВКИ
- Порядок предоставления домедицинской помощи пострадавшим при ране конечности, в том числе осложненной кровотечением
Читайте также: Боль в животе: когда нужно срочно вызывать врача