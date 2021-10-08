Первая помощь при кровотечении как нужно действовать, пока едет скорая

Первая помощь при кровотечении как нужно действовать, пока едет скорая

Своевременно оказанная первая помощь при кровотечениях может спасти жизнь человека, независимо от локализации поврежденного сосуда и вида острой кровопотери.

Сегодня, 8 октября, в Киеве на станции метро "Теремки" в вагоне у мужчины открылось сильное кровотечение в ноге.

Полицейские оказали ему первую помощь, перетянув ногу жгутом, чтобы остановить кровотечение, и вызвали скорую.

Впоследствии стало известно, что у пострадавшего разорвались швы после недавно перенесенной операции. Медики оказали ему помощь, от госпитализации он отказался.

Мы собрали советы и правила первой помощи при кровотечениях.

Почему возникает кровотечение

Первая помощь при кровотечениях предусматривает очень быструю реакцию.

Кровотечение возникает из-за нарушения целостности кровеносных сосудов (капилляров, вен, артерий).

Общий объем циркулирующей крови у взрослого человека — около пяти литров. Угрозой для жизни является потеря более 30% этого объема, особенно опасно медлить с помощью при быстрой кровопотере.

В зависимости от локализации выделяют внешнее и внутреннее кровотечение.

А по типу поврежденного сосуда — капиллярное, артериальное и венозное.

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Первая помощь при кровотечениях имеет свои особенности для каждого из вышеуказанных видов.

Что делать, если началось кровотечение: первая помощь

Прежде всего убедитесь, что ни пострадавшему, ни вам ничего не угрожает. Если нужно, выведите или вынесите пострадавшего из зоны поражения или опасности.

Идеально было бы действовать в резиновых перчатках и маске.

"Следует проверить дыхание пострадавшего. Если оно отсутствует, нужно начать проведение сердечно-легочной реанимации", — добавляют в Минздраве.

Если кровопотеря острая, положите пострадавшего с приподнятыми ногами. Вызовите медиков. Не прикасайтесь к ране руками. Не промывайте рану. Это может нанести еще больший вред и усилить кровотечение. Не удаляйте из раны инородные предметы (осколки стекла, ветви и щепки, грязь). Грязь вокруг раны осторожно удалите в направлении от раны и обработайте очищенные края антисептиком.

капиллярное кровотечение

Что делать при капиллярном кровотечении

Капиллярное кровотечение, как правило, не сопровождается значительной кровопотерей и достаточно легко останавливается. При этом кровь вытекает из раны медленно, не угрожает жизни человека.

При капиллярном кровотечении мелкие кровеносные сосуды — капилляры — начинают кровоточить. Поверхность раны покрывается мелкими капельками крови, как губка.

Оказать первую помощь при капиллярном кровотечении следует с помощью спиртового антисептика.

Обработайте им край раны и наложите асептическую марлевую повязку. На саму рану под повязку накладывают вату.

Не затягивайте крепко. Часто капиллярное кровотечение не требует обращения в больницу, кроме случаев с большой площадью поврежденной поверхности.

Виды кровотечений. Фото — GDZ4YOU

Первая помощь при венозном кровотечении

Венозная кровь имеет темный цвет. Она вытекает быстро, равномерной струей.

В этом случае возможно образование кровяных сгустков, ни в коем случае нельзя удалять, чтобы не спровоцировать усиление кровопотери.

При первой помощи в случае венозного кровотечения на рану нужно наложить асептическую повязку и перевязать.

Если это не помогло остановить кровь, нужно наложить жгут ниже места повреждения. При этом под жгут положите мягкую прокладку, чтобы избежать дополнительной травматизации кожи и мягких тканей, а также записку с указанием времени наложения жгута.

Максимальное время, в течение которого жгут может не сниматься, составляет один час в условиях холода (зимой) и до двух в теплое время года. Если лимит превысить, это приведет к отмиранию тканей обескровленной конечности.

Как помочь при артериальном кровотечении

Артериальное кровотечение является более опасным, чем капиллярное или венозное.

Из поврежденной артерии очень быстро, пульсирующей струей течет ярко-красная кровь, а при повреждении крупных артерий кровь может бить фонтаном, отрывисто.

При оказании первой помощи нужно поднять конечность (если нет переломов) и наложить жгут выше места повреждения (ближе к туловищу).

Если жгута нет, прижмите пальцами артерию выше поврежденного участка (в точке пульсации).

Первая помощь при внутреннем кровотечении

Внутреннее кровотечение опасно тем, что его невозможно распознать самостоятельно, а часто — вовремя.

Как распознать внутреннее кровотечение

кожа пострадавшего бледнеет,

у него наблюдается головокружение, обморок,

холодный липкий пот,

поверхностное дыхание,

частый слабый пульс.

В первую очередь необходимо вызвать скорую помощь, а пострадавшему следует придать положение полусидя, обеспечить полный покой и приложить холодный компресс или лед к предполагаемому месту кровотечения.

Запомните, вы можете только облегчить состояние пострадавшего и временно остановить кровь до приезда врачей. Основной целью первой помощи при кровотечениях является их временная остановка (1-2 часа), которая позволит доставить больного в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

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