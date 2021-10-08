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Первая помощь при кровотечении как нужно действовать, пока едет скорая

Первая помощь при кровотечении как нужно действовать, пока едет скорая

Кровотечение — первая помощь

Своевременно оказанная первая помощь при кровотечениях может спасти жизнь человека, независимо от локализации поврежденного сосуда и вида острой кровопотери.

Сегодня, 8 октября, в Киеве на станции метро "Теремки" в вагоне у мужчины открылось сильное кровотечение в ноге.

Полицейские оказали ему первую помощь, перетянув ногу жгутом, чтобы остановить кровотечение, и вызвали скорую.

Впоследствии стало известно, что у пострадавшего разорвались швы после недавно перенесенной операции. Медики оказали ему помощь, от госпитализации он отказался.

Мы собрали советы и правила первой помощи при кровотечениях.

Почему возникает кровотечение

Первая помощь при кровотечениях предусматривает очень быструю реакцию.

Кровотечение возникает из-за нарушения целостности кровеносных сосудов (капилляров, вен, артерий).

Общий объем циркулирующей крови у взрослого человека — около пяти литров. Угрозой для жизни является потеря более 30% этого объема, особенно опасно медлить с помощью при быстрой кровопотере.

В зависимости от локализации выделяют внешнее и внутреннее кровотечение.

А по типу поврежденного сосуда — капиллярное, артериальное и венозное.

Первая помощь при кровотечениях имеет свои особенности для каждого из вышеуказанных видов.

Что делать, если началось кровотечение: первая помощь

Прежде всего убедитесь, что ни пострадавшему, ни вам ничего не угрожает. Если нужно, выведите или вынесите пострадавшего из зоны поражения или опасности.

Идеально было бы действовать в резиновых перчатках и маске.

"Следует проверить дыхание пострадавшего. Если оно отсутствует, нужно начать проведение сердечно-легочной реанимации", — добавляют в Минздраве.

  1. Если кровопотеря острая, положите пострадавшего с приподнятыми ногами.
  2. Вызовите медиков.
  3. Не прикасайтесь к ране руками.
  4. Не промывайте рану. Это может нанести еще больший вред и усилить кровотечение.
  5. Не удаляйте из раны инородные предметы (осколки стекла, ветви и щепки, грязь).
  6. Грязь вокруг раны осторожно удалите в направлении от раны и обработайте очищенные края антисептиком.
капиллярное кровотечение / ©
капиллярное кровотечение

Что делать при капиллярном кровотечении

Капиллярное кровотечение, как правило, не сопровождается значительной кровопотерей и достаточно легко останавливается. При этом кровь вытекает из раны медленно, не угрожает жизни человека.

При капиллярном кровотечении мелкие кровеносные сосуды — капилляры — начинают кровоточить. Поверхность раны покрывается мелкими капельками крови, как губка.

Оказать первую помощь при капиллярном кровотечении следует с помощью спиртового антисептика.

Обработайте им край раны и наложите асептическую марлевую повязку. На саму рану под повязку накладывают вату.

Не затягивайте крепко. Часто капиллярное кровотечение не требует обращения в больницу, кроме случаев с большой площадью поврежденной поверхности.

Виды кровотечений. Фото — GDZ4YOU / ©
Виды кровотечений. Фото — GDZ4YOU

Первая помощь при венозном кровотечении

Венозная кровь имеет темный цвет. Она вытекает быстро, равномерной струей.

В этом случае возможно образование кровяных сгустков, ни в коем случае нельзя удалять, чтобы не спровоцировать усиление кровопотери.

При первой помощи в случае венозного кровотечения на рану нужно наложить асептическую повязку и перевязать.

Если это не помогло остановить кровь, нужно наложить жгут ниже места повреждения. При этом под жгут положите мягкую прокладку, чтобы избежать дополнительной травматизации кожи и мягких тканей, а также записку с указанием времени наложения жгута.

Максимальное время, в течение которого жгут может не сниматься, составляет один час в условиях холода (зимой) и до двух в теплое время года. Если лимит превысить, это приведет к отмиранию тканей обескровленной конечности.

Как помочь при артериальном кровотечении

Артериальное кровотечение является более опасным, чем капиллярное или венозное.

Из поврежденной артерии очень быстро, пульсирующей струей течет ярко-красная кровь, а при повреждении крупных артерий кровь может бить фонтаном, отрывисто.

При оказании первой помощи нужно поднять конечность (если нет переломов) и наложить жгут выше места повреждения (ближе к туловищу).

Если жгута нет, прижмите пальцами артерию выше поврежденного участка (в точке пульсации).

Первая помощь при внутреннем кровотечении

Внутреннее кровотечение опасно тем, что его невозможно распознать самостоятельно, а часто — вовремя.

Как распознать внутреннее кровотечение

  • кожа пострадавшего бледнеет,
  • у него наблюдается головокружение, обморок,
  • холодный липкий пот,
  • поверхностное дыхание,
  • частый слабый пульс.

В первую очередь необходимо вызвать скорую помощь, а пострадавшему следует придать положение полусидя, обеспечить полный покой и приложить холодный компресс или лед к предполагаемому месту кровотечения.

Запомните, вы можете только облегчить состояние пострадавшего и временно остановить кровь до приезда врачей. Основной целью первой помощи при кровотечениях является их временная остановка (1-2 часа), которая позволит доставить больного в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

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