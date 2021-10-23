Первое, что увидите на рисунке, выявит ваши скрытые страхи: короткий психологический тест

Рисунок — это отличный способ для психологов многое узнать о вашем подсознании.

Все зависит от того, что вы замечаете первым, глядя на иллюстрацию. В частности, этот психологический тест расскажет вам о природе ваших бессознательных страхов.

Не нужно относиться к тесту слишком серьезно, однако, если вы обеспокоены своим эмоциональным состоянием, вас давно ничего не радовало, вы каждое утро чувствуете усталость или тревожность, обратитесь за консультацией к специалисту.

Что вы видите первым на этом изображении?

Тест: что вы видите первым на этом изображении?

1. Если вы прежде всего увидели маленькую девочку

Тест по картинкам

Возможно, у вас сохранились страхи, подавленные с детства. В сознании ребенка находится много различных событий, которые могут повлиять на него в будущем. Если их не объяснить должным образом, они могут проявиться во взрослом возрасте разными способами, например, различніми зависимостями или страхом перед жизнью.

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Для эмоционального развития важны ваши отношения с мамой. Если в детстве вы часто расставались с ней или во время взросления ваши отношения нельзя было назвать теплыми, подсознательные страхи иногда мешают вам брать на себя ответственность и влияют на способность принимать решение в настоящем.

2. Если вы прежде всего увидели бабочку

Тест по картинкам

Бабочка обычно символизирует положительные эмоции. Однако, если проникнуть глубже в подсознание, бабочка характеризует страх упущенного шанса. Кроме того, есть риск ощущения потери — вы скучаете по людям, которых больше нет с вами.

3. Если вы прежде всего увидели малину

Тест по картинкам

Ягода расположена в центре картинки. Она непропорциональная. На рисунке она символизиріет сердце и любовь.

Если вы прежде всего увидели малину, то ответ на ваш главный вопрос находится на уровне сердца. Ваш бессознательный страх возникает из-за сопротивления любви и душевным переживаниям.

4. Если вы прежде всего увидели паука

Текст по картинкам

Арахнофобия — страх, возникающий у многих людей. На самом деле это механизм выживания, который помог нам быть бдительными относительно опасных объектов.

Паук символизирует окружение. Поэтому, если он бросился вам в глаза первым, задумайтесь, чувствуете ли вы себя безопасно в социуме. Проверьте свой уровень тревожности. Это мешает вам видеть красоту вокруг, замечать счастливые моменты и тех, кто рядом и вас любит.

5. Если вы прежде всего увидели деревья

Тест по картинкам

Дерево является важным символом, который часто используют в психоаналитических тестах. Оно характеризует наши корни.

Деревья на рисунке, которые образуют мост, означают переживания внутреннего конфликта, потерю личной идентичности.

6. Первыми вас задели зверушки за деревьями

Тест по картинкам

Большинство из нас в детстве успокаивались, обнимая своих плюшевых мишек, зайцев или уточек. Нам было тепло, безопасно и спокойно. Плюшевый мишка — это друг, который понимает, принимает, никогда не осуждает.

Однако на картинке плюшевые мишки несколько деформированы, и если вы увидели их первыми, это говорит о бессознательной травме, которая, вероятно, произошла в детстве, когда вам было страшно, а никого рядом, кто бы вас утешил и успокоил, не было.

7. Если вы увидели череп

Тест по картинкам

Вам трудно принимать решения, особенно в условиях глобальных проблем. К этому приводит низкая самооценка и недоверие к себе.

Ваша проблема с самооценкой может быть связана с постоянным стремлением доказать друзьям, родным, детям, что вы хороший и вас есть, за что любить.

Не переживайте, вы действительно заслуживаете любви. Расправьте плечи — жизнь улыбнется.

Так что же вы увидели первым? ..

По материалам brightside.me

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