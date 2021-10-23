Первое, что увидите на рисунке, выявит ваши скрытые страхи: короткий психологический тест

Рисунок — это отличный способ для психологов многое узнать о вашем подсознании.
Все зависит от того, что вы замечаете первым, глядя на иллюстрацию. В частности, этот психологический тест расскажет вам о природе ваших бессознательных страхов.
Не нужно относиться к тесту слишком серьезно, однако, если вы обеспокоены своим эмоциональным состоянием, вас давно ничего не радовало, вы каждое утро чувствуете усталость или тревожность, обратитесь за консультацией к специалисту.
Что вы видите первым на этом изображении?
1. Если вы прежде всего увидели маленькую девочку
Возможно, у вас сохранились страхи, подавленные с детства. В сознании ребенка находится много различных событий, которые могут повлиять на него в будущем. Если их не объяснить должным образом, они могут проявиться во взрослом возрасте разными способами, например, различніми зависимостями или страхом перед жизнью.
Для эмоционального развития важны ваши отношения с мамой. Если в детстве вы часто расставались с ней или во время взросления ваши отношения нельзя было назвать теплыми, подсознательные страхи иногда мешают вам брать на себя ответственность и влияют на способность принимать решение в настоящем.
2. Если вы прежде всего увидели бабочку
Бабочка обычно символизирует положительные эмоции. Однако, если проникнуть глубже в подсознание, бабочка характеризует страх упущенного шанса. Кроме того, есть риск ощущения потери — вы скучаете по людям, которых больше нет с вами.
3. Если вы прежде всего увидели малину
Ягода расположена в центре картинки. Она непропорциональная. На рисунке она символизиріет сердце и любовь.
Если вы прежде всего увидели малину, то ответ на ваш главный вопрос находится на уровне сердца. Ваш бессознательный страх возникает из-за сопротивления любви и душевным переживаниям.
4. Если вы прежде всего увидели паука
Арахнофобия — страх, возникающий у многих людей. На самом деле это механизм выживания, который помог нам быть бдительными относительно опасных объектов.
Паук символизирует окружение. Поэтому, если он бросился вам в глаза первым, задумайтесь, чувствуете ли вы себя безопасно в социуме. Проверьте свой уровень тревожности. Это мешает вам видеть красоту вокруг, замечать счастливые моменты и тех, кто рядом и вас любит.
5. Если вы прежде всего увидели деревья
Дерево является важным символом, который часто используют в психоаналитических тестах. Оно характеризует наши корни.
Деревья на рисунке, которые образуют мост, означают переживания внутреннего конфликта, потерю личной идентичности.
6. Первыми вас задели зверушки за деревьями
Большинство из нас в детстве успокаивались, обнимая своих плюшевых мишек, зайцев или уточек. Нам было тепло, безопасно и спокойно. Плюшевый мишка — это друг, который понимает, принимает, никогда не осуждает.
Однако на картинке плюшевые мишки несколько деформированы, и если вы увидели их первыми, это говорит о бессознательной травме, которая, вероятно, произошла в детстве, когда вам было страшно, а никого рядом, кто бы вас утешил и успокоил, не было.
7. Если вы увидели череп
Вам трудно принимать решения, особенно в условиях глобальных проблем. К этому приводит низкая самооценка и недоверие к себе.
Ваша проблема с самооценкой может быть связана с постоянным стремлением доказать друзьям, родным, детям, что вы хороший и вас есть, за что любить.
Не переживайте, вы действительно заслуживаете любви. Расправьте плечи — жизнь улыбнется.
Так что же вы увидели первым? ..
По материалам brightside.me
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