Первое, что вы увидите на рисунке, обнаружит черты вашего характера: короткий психологический тест

Рассмотрите рисунки и укажите на тот образ, который увидите первым.

Тесты, основанные на оптических иллюзиях, сегодня чрезвычайно популярны.

Очень важно обратить внимание именно на первый образ на рисунке, который бросился вам в глаза, потому что за несколько секунд изображение в вашем воображении изменится.

Попробуйте психологический тест в картинках, но не воспринимайте его слишком серьезно. Это не ваш полный психологический портрет, а информация ко вниманию.

1

рисунок №1

2

рисунок №2

3

рисунок №3

4

рисунок №4

5

рисунок №5

Результаты

1

Лев. Скорее всего, вы всегда стремитесь познать самую суть вещей и не боитесь столкнуться со своими сильнейшими страхами. Вы очень смелый человек!

Экзотическая птица. Порой вы теряете голову, а в некоторых ситуациях даже можете повести себя безответственно. Вы творческая личность и желаете изменить мир к лучшему.

2

Утка. Возможно, ваша жизнь - это эмоциональные качели. У вас часто резко меняется настроение. Вы склонны к спонтанным решениям.

Кролик. Вы очень осторожны в своих поступках и решенеиях. Очень взвешенный человек. Логика для вас - на первом месте. При этом вы вовсе не холодная, а очень даже чувствительная натура

3

2 крокодила. Вы всегда пытаетесь держать ситуацию под контролем. Тем не менее, вы не жестокий тиран, а скорее внимательный менеджер, начальник и лидер.

Птица. Возможно, вы не против, чтобы вас крутыми и трудными путями повели по жизни к звездам. Это не значит, что у вас нет собственного мнения, но вы уступаете другим и достаточно часто пытаетесь идти на компромисс. Вот почему вы такой откровенный и общительный.

4

Собачья морда. Вы начали анализировать изображения обычно: слева направо? Это не значит, что вы обычный человек, но подчеркивает логический метод и естественную склонность к последовательному анализу реальности. Наверное, вам удалось увидеть второе изображение, как только взгляд упал в правую часть рисунка.

Собачья нога и хвост. Если вы проанализировали рисунок справа налево или сразу заметили его неоднозначность, вам, пожалуй, нравятся более оригинальные решения. Это не значит, что вы не можете использовать логическое мышление — вам просто нравится применять творческий подход в решении проблемы.

Бонус

Росомаха. Вы, наверное, большой поклонник Marvel. Вам импонирует харизма Тони Старка, выносливость Капитана Америки или тяжелый взгляд Росомахи.

2 Бэтмен. Скорее всего, вы любите темные улицы Готэма-Ситих. И, конечно, вы обожаете Темного рыцаря.

По материалам brightside.me

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