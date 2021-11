Pfizer, Moderna или Johnson: какая из трех вакцин от коронавируса оказалась более эффективной

Американские медики сравнили эффективность трех коронавирусных вакцин в течение 2021 года.

Медики проанализировали данные 780 тыс. людей, которые привились в начале 2021-го, и выяснили, что коронавирусные вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson к концу 2021 года стали хуже защищать от заражения, чем в начале года. Особенно это заметно по препарату, разработанному Johnson & Johnson.

При всем этом все вакцины продолжают защищать от смерти от коронавируса с эффективностью 70-80%.

В Science опубликовали результаты.

Кампания вакцинации от коронавируса началась почти год назад во многих странах мира. За это время у вакцинированных в начале 2021 года иммунитет к коронавирусу начал ослабевать. Кроме этого, в мире появился и стал доминировать штам Дельта. Он снижает эффективность вакцин, но иммунитет от разных препаратов по-разному справляется с дельта-вариантом.

Так, шотландские ученые выяснили, что вакцина от Pfizer защищает от заражения дельта-вариантом с эффективностью 79%, а Astrazeneca — с эффективностью 60%.

Официальные результаты клинических испытаний долгосрочной эффективности вакцин охватывают только начало года. Так, в отчете компании Pfizer, опубликованном The New England Journal of Medicine, сообщается об эффективности препарата в 91,3% в течение шести месяцев, но при этом исследование охватывало период с октября 2020 года по март 2021 года.

Препарат Moderna показал похожую долгосрочную эффективность (94,1%), но результаты исследований основывались на данных, собранных до марта 2021 года.

Отсутствующие данные во второй половине 2021 года, когда дельта-штамм распространился повсеместно, собрали американские исследователи во главе с Артуром Уоллесом (Arthur W. Wallace) из Медицинского центра ветеранов Сан-Франциско и Университета Калифорнии. В анализ включили 780 225 американских ветеранов, за которыми наблюдали с февраля по октябрь 2021 года. В работе регистрировали все случаи наковыда, а также смерти от него, при этом не учитывали прошедшее с момента завершения курса прививки время.

Исследователи сравнили эффективность трех вакцин: препаратов компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

В качестве контрольной группы использовали непривитых ветеранов. Защита от всех трех препаратов ослабла впоследствии. Так в марте вакцина Pfizer/BioNTech предотвращала заражение коронавирусом с эффективностью 86,9%, а в сентябре уже с эффективностью 43,3%.

Чуть лучше показал себя препарат Moderna: его эффективность снизилась с 89,2% в марте до 58% в сентябре. Наиболее сильно упала эффективность вакцины от Johnson & Johnson — с 86,4% в марте до 13,1% в сентябре.

Эффективность коронавирусных вакцин в США в течение 2021 года

График эффективности коронавирусных вакцин в США в течение 2021 года

Несмотря на это, все три препарата по-прежнему защищали от смерти от вируса, даже при распространении дельта-варианта коронавируса. С июля по октябрь вакцина от Pfizer/BioNTech предотвращала смерть от коронавируса с эффективностью 84,3% (70,1% у людей старше 65 лет), вакцина от Moderna — с эффективностью 81,5% (75,5% у людей старше 65 лет), а вакцина от Johnson & Johnson – с эффективностью в 73% (52,2% у людей старше 65 лет).

По причине снижения вакцинной защиты ВОЗ рекомендовала предоставлять дополнительную дозу коронавирусной вакцины людям с ослабленным иммунитетом. Израильские врачи, начавшие вводить ее еще летом, уже отчитались о заболеваемости после третьей дозы вакцины: бустерная доза снижает риск заболеть коронавирусом в 11,4 раза по сравнению с двумя дозами препарата, введенными пять месяцев назад.

