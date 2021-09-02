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Пищевые добавки и красители: что нужно знать об опасных и безопасных Е-кодах продуктов

Пищевые добавки и красители: что нужно знать об опасных и безопасных Е-кодах продуктов

Антиокислители, регуляторы кислотности

Пищевые добавки — "ешки" — улучшают внешний вид, вкус и консистенцию продуктов, а также повышают срок хранения. Также красители, загустители, консерванты вызывают аларгию, симптомами которой являются крапивница, приступ астмы, сыпь и раздражение кожи. Список опасных Е-кодов продуктов питания большой, но лучше его изучить, чем болеть.

Пищевые добавки (аддитивы) — это вещества натурального или синтетического происхождения, которые используются в производстве продуктов и напитков. Такие добавки улучшают внешний вид, вкус и консистенцию продуктов, а также повышают продолжительность их хранения. Применение пищевых добавок и красителей регулируется законодательством каждой страны мира. Обычно добавки в продуктах содержатся в очень малых количествах и не должны наносить вред здоровью. Однако сегодня аллергические реакции на пищевые добавки и красители встречаются все чаще.

Среди аллергических симптомов на пищевые добавки и красители отмечают зуд, крапивница, приступ астмы, сыпь, раздражение кожи.

В производстве современных продуктов питания используют тысячи пищевых добавок и красителей, о чем производители обязаны предупреждать покупателя, указывая состав на упаковке.

Пищевые добавки, которые использовались при изготовлении продукта указываются специальным кодом INS — Международная цифровая система — это три-четыре цифры и буква E (Европейский знак)

Буква Е — это Европа, а цифровой код — характеристика пищевой добавки к продукту.

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Что такое пищевые добавки

Все пищевые добавки делятся на несколько групп.

E100-E182 красители

Эти вещества применяют для придания продуктам нужного цвета. Синтетические пищевые красители: тартразин, пурпур, понсо и другие. Их можно заменить на натуральные пищевые красители — аннато, шафран, куркумин, кармин — в основном приправы, что большинство из нас любит добавлять в домашние блюда.

E200-E280 консерванты

Эти химичнии компоненты икористовуються для увеличения срока хранения и регуляции кислотности продуктов.

Синтетические консерванты используют в пищевой промышленности очень часто салицилаты, бензоаты, нитриты, сульфиты, кислоты. Их можно заменить на натуральные консерванты — соль, сахар, уксус — то, что мы используем в домашней консервации.

E300-E391 антиокислители, регуляторы кислотности

Синтетические добавки — лимонная и ортофосфорная кислоты, БГА (бутилгидроксианизол), БГТ (бутилгидрокситолуен) и другие. А заменить их можно на натуральные антиоксиданты — витамины С и Е, лецитин.

E400-E481 стабилизаторы, эмульгаторы, загустители

Стабилизаторы и эмульгаторы: придают продуктам нужной консистенции и форму в течение длительного времени. Большинство этих добавок — вещества натурального происхождения: пектин, камедь, каррагинан, яичный белок, лецитин.

E600-E637 усилители вкуса и аромата

Ароматизаторы и усилители вкуса: стимулируют вкусовые рецепторы. Для этого используются глутамат натрия, специи и подсластители (аспартам). Усилители вкуса и запаха позволяют удешевить продукцию путем замены дорогих компонентов более дешевыми аналогами. Поэтому наиболее часто этот вид пищевых добавок используют производители мясной, рыбной и овощной продукции, чипсов, снеков и готовых специй.

E900-E967 противопенные, глазирователи, улучшители муки, подсластители

Например, Е-900 - как прозрачный сироп, но без вкуса и запаха. "Ешку" добавляют в производственные консервированные продукты: овощи, джемы, желе, варенье. Также Е-900 есть в составе жвачки, в некоторых соках, смесях для омлетов и т.д.

"Ешка" жизни не угрожает, поэтому и разрешена для применения в пищевой промышленности во всех странах. Однако у людей предрасположенных, или аллергиков, может вызвать реакцию.

Е-901 — пчелиный белый и желтый воск также, возможно, вызовет аллергию.

А вот Е-24а применяется как окислитель. Наиболее часто это вещество можно встретить в составе хлебобулочных изделий. Его добавляют в муку позволяет сделать ее более рыхлой, а также предоставить ей белый цвет.

Многочисленные научные исследования выявили прямую связь между регулярным употреблением продуктов питания, содержащих пищевую добавку Е-924а, и возникновением, развитием онкологических заболеваний. Кроме того, это вещество провоцирует почечную недостаточность.

Пищевая добавка Е-924а запрещена к использованию в пищевой добавки в большинстве стран мира, Евросоюз, за ​​исключением США, где это вещество может применяться в качестве улучшителя качества хлеба и муки.

© pixabay.com
pixabay.com

В производстве продуктов питания применяются следующие пищевые добавки

  • красители E100-E182
  • консерванты E200-E280
  • антиокислители, регуляторы кислотности E300-E391
  • стабилизаторы, эмульгаторы, загустители E400-E481
  • разные E500-E585
  • усилители вкуса и аромата E600-E637
  • запасные номера E700-E899
  • противопенные, улучшители муки, подсластители E900-E967
  • ферментные препараты E1100-Е1105

Список пищевых добавок постоянно меняется: какой-то компонент запрещают к использованию или вновь позволяют, параллельно с этим появляются и новые виды добавок. Кроме того, увеличивается производство комбинированных пищевых добавок и красителей, которые представляют собой смеси ароматизаторов, консервантов, эмульгаторов.

Например, в последнее время стали особенно популярны гелевые пищевые красители. В их состав входят и другие пищевые добавки: глицерин, загустители, консерванты и стабилизаторы. Поэтому в случае развития нежелательной реакции точно установить ее причину не получится.

Как пищевые добавки влияют на организм и к чему приводят - таблица

В таблице мы указали "ешки" и то, как они влияют на организм человека. В списке добавок вы увидите как безвредные, так и очень опасные - вызывающие онкологические заболевания, аллергию и кишечные расстройства. 

Каждая добавка идет под номером, а описание к ней мы обозначили одной из следующих характеристик:

  • О! — опасный
  • (З) — запрещенный
  • КР — вызывает кишечные расстройства
  • ПТ — нарушает артериальное давление
  • С — сыпь
  • Р — рак
  • РЖ — вызывает расстройство желудка
  • Х — холестерин
  • П — подозрительный
  • ВК — вреден для кожи
Пищевая добавка вредное воздействие Пищевая добавка вредное воздействие Пищевая добавка вредное воздействие Пищевая добавка вредное воздействие

Е 102

 О!

Е 180

О!

Е 280

Р

Е 463

РК

Е 103

 (З)

Е 201

О!

Е 281

Р

Е 465

 РК

Е 104

 П

Е 210

Р

Е 282

Р

Е 466

 РК
Е 105 (З)

Е 211

Р

Е 283

Р

Е 477

П

Е 110

 О!

Е 212

Р

Е 310

 С

Е 501

О!

Е 111

 (З)

Е 213

Р

Е 311

С

Е 502

О!

Е 120

 О!

Е 214

Р

Е 312

В

Е 503

О!

Е 121

 (З)

Е 215

Р

Е 320

Х

Е 510

О!
Е 122 П

Е 216

Р (З)

Е 321

Х

Е 513Е

О!

Е 123

 О! (З)

Е 219

Р

Е 330

Р

Е 527

О!

Е 124

 О!

Е 220

О!

Е 338

РЖ

Е 620

О!

Е 125

 (З)

Е 222

О!

Е 339

РЖ

Е 626

КР

Е 126

 (С)

Е 223

О!

Е 340

РЖ

Е 627

КР

Е 127

 О!

Е 224

О!

Е 341

РЖ

Е 628

КР

Е 129

 Н!

Е 228

Н!

Е 343

ЖК

Е 629

КР

Е 130

 (С)

Е 230

Р

Е 400

О!

Е 630

КР

Е 154

 Р

Е 231

ИК

Е 401

О!

Е 631

КР
Е 155 П

Е 232

ИК

Е 402

О!

Е 632

КР

Е 160

 Р

Е 233

Н!

Е 403

О!

Е 633

КР

Е 171

 П

Е 239

ИК

Е 404

О!

Е 634

КР

Е 173

 ИК

Е 240

Р

Е 405

О!

Е 635

КР
Е 131 (С)

Е 241

П

Е 450

ВК

Е 636

О!

Е 141

 Р

Е 242

Н!

Е 451

ВК

Е 637

О!

Е 142

 РК, ПО

Е 249

Р

Е 452

ВК

Е 907

С

Е 150

 Н!

Е 250

ПО

Е 453

ВК

Е 951

ВК

Е 151

 ИК

Е 251

ПО

Е 454

ВК

Е 952

(З)

Е 152

 П

Е 252

Р

Е 461

ВК

Е 954

 Р

Аллергия на пищевые добавки и красители

Аллергия на пищевые добавки в продуктах проявляется сразу после их употребления. Пищевая непереносимость – сверхчувствительность неаллергического характера позже, через несколько дней. И аллергия, и непереносимость могут дать о себе знать в очень тяжелой форме - от болей в животе до отеков и кровотечения.

При аллергии на "ешки" могут возникать следующие реакции:

  • кожная сыпь (крапивница, атопический дерматит), отек Квинке, покраснение, зуд
  • боль в животе, тошнота, рвота, понос
  • насморк, заложенность носа, кашель, астма, анафилактический шок.

Если описанные симптомы появились после употребления продукта, значит вы невнимательно прочли состав на упаковке и впредь вам стоит избегать таких покупок.

Приготовьте аналогичное блюдо дома и проследите реакцию Если на домашний продукт аллергии нет, значит виноваты "ешки". 

Наиболее аллергенные добавки:

  • тартразин,
  • кармин,
  • аннато,
  • сульфиты,
  • специи,
  • аспартам,
  • глутамат натрия,
  • антиоксиданты,
  • эмульгаторы,
  • стабилизаторы.

Недавнее исследование показалло, что большое количество глутамата натрия в блюдах вызывает онемение задней части шеи, плеч и рук, тошнота, сонливость, головная боль - так называемый синдром китайского ресторана.

Аллергенов крахмала (картофельного или кукурузного) пока не подтверждена.

Диагностика аллергии на пищевые добавки и красители

Аллергию к натуральным пищевым красителям и специям выявляют после специальных тестов и кожных проб.

Обратитесь к аллергологу. Он направит вас на исследование.

Аллерголог Татьяна Бондаренко назвала самые распространенные продукты, на которые может возникнуть аллергическая реакция.

  • молоко,
  • яйца,
  • рыба,
  • арахис,
  • соя

Аллергию на натуральные продукты питания выявить легче - кожные пробы покажут результат. Диагностика аллергии на синтетические добавки пока затруднена, поскольку тест-системы не разработаны.

Однако в супермаркетах можно встретить и молоко, и изделия из орехов, меда, яиц и сои, в которых содержатся подсластители, усилители вкуса, стабилизаторы и т.д. 

Основным способом определения аллергии на тот или иной магазинне продукт является провокационный пероральный тест. Человек пробует потенциально аллергенную еду в малых дозах под наблюдением врача. Если развивается аллергическая реакция, то продукт исключают из рациона.

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