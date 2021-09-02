Пищевые добавки и красители: что нужно знать об опасных и безопасных Е-кодах продуктов

Пищевые добавки и красители: что нужно знать об опасных и безопасных Е-кодах продуктов

Пищевые добавки — "ешки" — улучшают внешний вид, вкус и консистенцию продуктов, а также повышают срок хранения. Также красители, загустители, консерванты вызывают аларгию, симптомами которой являются крапивница, приступ астмы, сыпь и раздражение кожи. Список опасных Е-кодов продуктов питания большой, но лучше его изучить, чем болеть.

Пищевые добавки (аддитивы) — это вещества натурального или синтетического происхождения, которые используются в производстве продуктов и напитков. Такие добавки улучшают внешний вид, вкус и консистенцию продуктов, а также повышают продолжительность их хранения. Применение пищевых добавок и красителей регулируется законодательством каждой страны мира. Обычно добавки в продуктах содержатся в очень малых количествах и не должны наносить вред здоровью. Однако сегодня аллергические реакции на пищевые добавки и красители встречаются все чаще.

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Среди аллергических симптомов на пищевые добавки и красители отмечают зуд, крапивница, приступ астмы, сыпь, раздражение кожи.

В производстве современных продуктов питания используют тысячи пищевых добавок и красителей, о чем производители обязаны предупреждать покупателя, указывая состав на упаковке.

Пищевые добавки, которые использовались при изготовлении продукта указываются специальным кодом INS — Международная цифровая система — это три-четыре цифры и буква E (Европейский знак)

Буква Е — это Европа, а цифровой код — характеристика пищевой добавки к продукту.

Что такое пищевые добавки

Все пищевые добавки делятся на несколько групп.

E100-E182 красители

Эти вещества применяют для придания продуктам нужного цвета. Синтетические пищевые красители: тартразин, пурпур, понсо и другие. Их можно заменить на натуральные пищевые красители — аннато, шафран, куркумин, кармин — в основном приправы, что большинство из нас любит добавлять в домашние блюда.

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E200-E280 консерванты

Эти химичнии компоненты икористовуються для увеличения срока хранения и регуляции кислотности продуктов.

Синтетические консерванты используют в пищевой промышленности очень часто салицилаты, бензоаты, нитриты, сульфиты, кислоты. Их можно заменить на натуральные консерванты — соль, сахар, уксус — то, что мы используем в домашней консервации.

E300-E391 антиокислители, регуляторы кислотности

Синтетические добавки — лимонная и ортофосфорная кислоты, БГА (бутилгидроксианизол), БГТ (бутилгидрокситолуен) и другие. А заменить их можно на натуральные антиоксиданты — витамины С и Е, лецитин.

E400-E481 стабилизаторы, эмульгаторы, загустители

Стабилизаторы и эмульгаторы: придают продуктам нужной консистенции и форму в течение длительного времени. Большинство этих добавок — вещества натурального происхождения: пектин, камедь, каррагинан, яичный белок, лецитин.

E600-E637 усилители вкуса и аромата

Ароматизаторы и усилители вкуса: стимулируют вкусовые рецепторы. Для этого используются глутамат натрия, специи и подсластители (аспартам). Усилители вкуса и запаха позволяют удешевить продукцию путем замены дорогих компонентов более дешевыми аналогами. Поэтому наиболее часто этот вид пищевых добавок используют производители мясной, рыбной и овощной продукции, чипсов, снеков и готовых специй.

E900-E967 противопенные, глазирователи, улучшители муки, подсластители

Например, Е-900 - как прозрачный сироп, но без вкуса и запаха. "Ешку" добавляют в производственные консервированные продукты: овощи, джемы, желе, варенье. Также Е-900 есть в составе жвачки, в некоторых соках, смесях для омлетов и т.д.

"Ешка" жизни не угрожает, поэтому и разрешена для применения в пищевой промышленности во всех странах. Однако у людей предрасположенных, или аллергиков, может вызвать реакцию.

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Е-901 — пчелиный белый и желтый воск также, возможно, вызовет аллергию.

А вот Е-24а применяется как окислитель. Наиболее часто это вещество можно встретить в составе хлебобулочных изделий. Его добавляют в муку позволяет сделать ее более рыхлой, а также предоставить ей белый цвет.

Многочисленные научные исследования выявили прямую связь между регулярным употреблением продуктов питания, содержащих пищевую добавку Е-924а, и возникновением, развитием онкологических заболеваний. Кроме того, это вещество провоцирует почечную недостаточность.

Пищевая добавка Е-924а запрещена к использованию в пищевой добавки в большинстве стран мира, Евросоюз, за ​​исключением США, где это вещество может применяться в качестве улучшителя качества хлеба и муки.

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В производстве продуктов питания применяются следующие пищевые добавки

красители E100-E182

консерванты E200-E280

антиокислители, регуляторы кислотности E300-E391

стабилизаторы, эмульгаторы, загустители E400-E481

разные E500-E585

усилители вкуса и аромата E600-E637

запасные номера E700-E899

противопенные, улучшители муки, подсластители E900-E967

ферментные препараты E1100-Е1105

Список пищевых добавок постоянно меняется: какой-то компонент запрещают к использованию или вновь позволяют, параллельно с этим появляются и новые виды добавок. Кроме того, увеличивается производство комбинированных пищевых добавок и красителей, которые представляют собой смеси ароматизаторов, консервантов, эмульгаторов.

Например, в последнее время стали особенно популярны гелевые пищевые красители. В их состав входят и другие пищевые добавки: глицерин, загустители, консерванты и стабилизаторы. Поэтому в случае развития нежелательной реакции точно установить ее причину не получится.

Как пищевые добавки влияют на организм и к чему приводят - таблица

В таблице мы указали "ешки" и то, как они влияют на организм человека. В списке добавок вы увидите как безвредные, так и очень опасные - вызывающие онкологические заболевания, аллергию и кишечные расстройства.

Каждая добавка идет под номером, а описание к ней мы обозначили одной из следующих характеристик:

О! — опасный

(З) — запрещенный

КР — вызывает кишечные расстройства

ПТ — нарушает артериальное давление

С — сыпь

Р — рак

РЖ — вызывает расстройство желудка

Х — холестерин

П — подозрительный

ВК — вреден для кожи

Пищевая добавка вредное воздействие Пищевая добавка вредное воздействие Пищевая добавка вредное воздействие Пищевая добавка вредное воздействие Е 102 О! Е 180 О! Е 280 Р Е 463 РК Е 103 (З) Е 201 О! Е 281 Р Е 465 РК Е 104 П Е 210 Р Е 282 Р Е 466 РК Е 105 (З) Е 211 Р Е 283 Р Е 477 П Е 110 О! Е 212 Р Е 310 С Е 501 О! Е 111 (З) Е 213 Р Е 311 С Е 502 О! Е 120 О! Е 214 Р Е 312 В Е 503 О! Е 121 (З) Е 215 Р Е 320 Х Е 510 О! Е 122 П Е 216 Р (З) Е 321 Х Е 513Е О! Е 123 О! (З) Е 219 Р Е 330 Р Е 527 О! Е 124 О! Е 220 О! Е 338 РЖ Е 620 О! Е 125 (З) Е 222 О! Е 339 РЖ Е 626 КР Е 126 (С) Е 223 О! Е 340 РЖ Е 627 КР Е 127 О! Е 224 О! Е 341 РЖ Е 628 КР Е 129 Н! Е 228 Н! Е 343 ЖК Е 629 КР Е 130 (С) Е 230 Р Е 400 О! Е 630 КР Е 154 Р Е 231 ИК Е 401 О! Е 631 КР Е 155 П Е 232 ИК Е 402 О! Е 632 КР Е 160 Р Е 233 Н! Е 403 О! Е 633 КР Е 171 П Е 239 ИК Е 404 О! Е 634 КР Е 173 ИК Е 240 Р Е 405 О! Е 635 КР Е 131 (С) Е 241 П Е 450 ВК Е 636 О! Е 141 Р Е 242 Н! Е 451 ВК Е 637 О! Е 142 РК, ПО Е 249 Р Е 452 ВК Е 907 С Е 150 Н! Е 250 ПО Е 453 ВК Е 951 ВК Е 151 ИК Е 251 ПО Е 454 ВК Е 952 (З) Е 152 П Е 252 Р Е 461 ВК Е 954 Р

Аллергия на пищевые добавки и красители

Аллергия на пищевые добавки в продуктах проявляется сразу после их употребления. Пищевая непереносимость – сверхчувствительность неаллергического характера позже, через несколько дней. И аллергия, и непереносимость могут дать о себе знать в очень тяжелой форме - от болей в животе до отеков и кровотечения.

При аллергии на "ешки" могут возникать следующие реакции:

кожная сыпь (крапивница, атопический дерматит), отек Квинке , покраснение, зуд

, покраснение, зуд боль в животе, тошнота, рвота, понос

насморк, заложенность носа, кашель, астма, анафилактический шок.

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Если описанные симптомы появились после употребления продукта, значит вы невнимательно прочли состав на упаковке и впредь вам стоит избегать таких покупок.

Приготовьте аналогичное блюдо дома и проследите реакцию Если на домашний продукт аллергии нет, значит виноваты "ешки".

Наиболее аллергенные добавки:

тартразин,

кармин,

аннато,

сульфиты,

специи,

аспартам,

глутамат натрия,

антиоксиданты,

эмульгаторы,

стабилизаторы.

Недавнее исследование показалло, что большое количество глутамата натрия в блюдах вызывает онемение задней части шеи, плеч и рук, тошнота, сонливость, головная боль - так называемый синдром китайского ресторана.

Аллергенов крахмала (картофельного или кукурузного) пока не подтверждена.

Диагностика аллергии на пищевые добавки и красители

Аллергию к натуральным пищевым красителям и специям выявляют после специальных тестов и кожных проб.

Обратитесь к аллергологу. Он направит вас на исследование.

Аллерголог Татьяна Бондаренко назвала самые распространенные продукты, на которые может возникнуть аллергическая реакция.

молоко,

яйца,

рыба,

арахис,

соя

Аллергию на натуральные продукты питания выявить легче - кожные пробы покажут результат. Диагностика аллергии на синтетические добавки пока затруднена, поскольку тест-системы не разработаны.

Однако в супермаркетах можно встретить и молоко, и изделия из орехов, меда, яиц и сои, в которых содержатся подсластители, усилители вкуса, стабилизаторы и т.д.

Основным способом определения аллергии на тот или иной магазинне продукт является провокационный пероральный тест. Человек пробует потенциально аллергенную еду в малых дозах под наблюдением врача. Если развивается аллергическая реакция, то продукт исключают из рациона.

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