Пищевые добавки и красители: что нужно знать об опасных и безопасных Е-кодах продуктов

Пищевые добавки — "ешки" — улучшают внешний вид, вкус и консистенцию продуктов, а также повышают срок хранения. Также красители, загустители, консерванты вызывают аларгию, симптомами которой являются крапивница, приступ астмы, сыпь и раздражение кожи. Список опасных Е-кодов продуктов питания большой, но лучше его изучить, чем болеть.
Пищевые добавки (аддитивы) — это вещества натурального или синтетического происхождения, которые используются в производстве продуктов и напитков. Такие добавки улучшают внешний вид, вкус и консистенцию продуктов, а также повышают продолжительность их хранения. Применение пищевых добавок и красителей регулируется законодательством каждой страны мира. Обычно добавки в продуктах содержатся в очень малых количествах и не должны наносить вред здоровью. Однако сегодня аллергические реакции на пищевые добавки и красители встречаются все чаще.
Среди аллергических симптомов на пищевые добавки и красители отмечают зуд, крапивница, приступ астмы, сыпь, раздражение кожи.
В производстве современных продуктов питания используют тысячи пищевых добавок и красителей, о чем производители обязаны предупреждать покупателя, указывая состав на упаковке.
Пищевые добавки, которые использовались при изготовлении продукта указываются специальным кодом INS — Международная цифровая система — это три-четыре цифры и буква E (Европейский знак)
Буква Е — это Европа, а цифровой код — характеристика пищевой добавки к продукту.
Что такое пищевые добавки
Все пищевые добавки делятся на несколько групп.
E100-E182 красители
Эти вещества применяют для придания продуктам нужного цвета. Синтетические пищевые красители: тартразин, пурпур, понсо и другие. Их можно заменить на натуральные пищевые красители — аннато, шафран, куркумин, кармин — в основном приправы, что большинство из нас любит добавлять в домашние блюда.
E200-E280 консерванты
Эти химичнии компоненты икористовуються для увеличения срока хранения и регуляции кислотности продуктов.
Синтетические консерванты используют в пищевой промышленности очень часто салицилаты, бензоаты, нитриты, сульфиты, кислоты. Их можно заменить на натуральные консерванты — соль, сахар, уксус — то, что мы используем в домашней консервации.
E300-E391 антиокислители, регуляторы кислотности
Синтетические добавки — лимонная и ортофосфорная кислоты, БГА (бутилгидроксианизол), БГТ (бутилгидрокситолуен) и другие. А заменить их можно на натуральные антиоксиданты — витамины С и Е, лецитин.
E400-E481 стабилизаторы, эмульгаторы, загустители
Стабилизаторы и эмульгаторы: придают продуктам нужной консистенции и форму в течение длительного времени. Большинство этих добавок — вещества натурального происхождения: пектин, камедь, каррагинан, яичный белок, лецитин.
E600-E637 усилители вкуса и аромата
Ароматизаторы и усилители вкуса: стимулируют вкусовые рецепторы. Для этого используются глутамат натрия, специи и подсластители (аспартам). Усилители вкуса и запаха позволяют удешевить продукцию путем замены дорогих компонентов более дешевыми аналогами. Поэтому наиболее часто этот вид пищевых добавок используют производители мясной, рыбной и овощной продукции, чипсов, снеков и готовых специй.
E900-E967 противопенные, глазирователи, улучшители муки, подсластители
Например, Е-900 - как прозрачный сироп, но без вкуса и запаха. "Ешку" добавляют в производственные консервированные продукты: овощи, джемы, желе, варенье. Также Е-900 есть в составе жвачки, в некоторых соках, смесях для омлетов и т.д.
"Ешка" жизни не угрожает, поэтому и разрешена для применения в пищевой промышленности во всех странах. Однако у людей предрасположенных, или аллергиков, может вызвать реакцию.
Е-901 — пчелиный белый и желтый воск также, возможно, вызовет аллергию.
А вот Е-24а применяется как окислитель. Наиболее часто это вещество можно встретить в составе хлебобулочных изделий. Его добавляют в муку позволяет сделать ее более рыхлой, а также предоставить ей белый цвет.
Многочисленные научные исследования выявили прямую связь между регулярным употреблением продуктов питания, содержащих пищевую добавку Е-924а, и возникновением, развитием онкологических заболеваний. Кроме того, это вещество провоцирует почечную недостаточность.
Пищевая добавка Е-924а запрещена к использованию в пищевой добавки в большинстве стран мира, Евросоюз, за исключением США, где это вещество может применяться в качестве улучшителя качества хлеба и муки.
В производстве продуктов питания применяются следующие пищевые добавки
- красители E100-E182
- консерванты E200-E280
- антиокислители, регуляторы кислотности E300-E391
- стабилизаторы, эмульгаторы, загустители E400-E481
- разные E500-E585
- усилители вкуса и аромата E600-E637
- запасные номера E700-E899
- противопенные, улучшители муки, подсластители E900-E967
- ферментные препараты E1100-Е1105
Список пищевых добавок постоянно меняется: какой-то компонент запрещают к использованию или вновь позволяют, параллельно с этим появляются и новые виды добавок. Кроме того, увеличивается производство комбинированных пищевых добавок и красителей, которые представляют собой смеси ароматизаторов, консервантов, эмульгаторов.
Например, в последнее время стали особенно популярны гелевые пищевые красители. В их состав входят и другие пищевые добавки: глицерин, загустители, консерванты и стабилизаторы. Поэтому в случае развития нежелательной реакции точно установить ее причину не получится.
Как пищевые добавки влияют на организм и к чему приводят - таблица
В таблице мы указали "ешки" и то, как они влияют на организм человека. В списке добавок вы увидите как безвредные, так и очень опасные - вызывающие онкологические заболевания, аллергию и кишечные расстройства.
Каждая добавка идет под номером, а описание к ней мы обозначили одной из следующих характеристик:
- О! — опасный
- (З) — запрещенный
- КР — вызывает кишечные расстройства
- ПТ — нарушает артериальное давление
- С — сыпь
- Р — рак
- РЖ — вызывает расстройство желудка
- Х — холестерин
- П — подозрительный
- ВК — вреден для кожи
|Пищевая добавка
|вредное воздействие
|Пищевая добавка
|вредное воздействие
|Пищевая добавка
|вредное воздействие
|Пищевая добавка
|вредное воздействие
|
Е 102
|О!
|
Е 180
|
О!
|
Е 280
|
Р
|
Е 463
|
РК
|
Е 103
|(З)
|
Е 201
|
О!
|
Е 281
|
Р
|
Е 465
|РК
|
Е 104
|П
|
Е 210
|
Р
|
Е 282
|
Р
|
Е 466
|РК
|Е 105
|(З)
|
Е 211
|
Р
|
Е 283
|
Р
|
Е 477
|
П
|
Е 110
|О!
|
Е 212
|
Р
|
Е 310
|С
|
Е 501
|
О!
|
Е 111
|(З)
|
Е 213
|
Р
|
Е 311
|
С
|
Е 502
|
О!
|
Е 120
|О!
|
Е 214
|
Р
|
Е 312
|
В
|
Е 503
|
О!
|
Е 121
|(З)
|
Е 215
|
Р
|
Е 320
|
Х
|
Е 510
|
О!
|Е 122
|П
|
Е 216
|
Р (З)
|
Е 321
|
Х
|
Е 513Е
|
О!
|
Е 123
|О! (З)
|
Е 219
|
Р
|
Е 330
|
Р
|
Е 527
|
О!
|
Е 124
|О!
|
Е 220
|
О!
|
Е 338
|
РЖ
|
Е 620
|
О!
|
Е 125
|(З)
|
Е 222
|
О!
|
Е 339
|
РЖ
|
Е 626
|
КР
|
Е 126
|(С)
|
Е 223
|
О!
|
Е 340
|
РЖ
|
Е 627
|
КР
|
Е 127
|О!
|
Е 224
|
О!
|
Е 341
|
РЖ
|
Е 628
|
КР
|
Е 129
|Н!
|
Е 228
|
Н!
|
Е 343
|
ЖК
|
Е 629
|
КР
|
Е 130
|(С)
|
Е 230
|
Р
|
Е 400
|
О!
|
Е 630
|
КР
|
Е 154
|Р
|
Е 231
|
ИК
|
Е 401
|
О!
|
Е 631
|
КР
|Е 155
|П
|
Е 232
|
ИК
|
Е 402
|
О!
|
Е 632
|
КР
|
Е 160
|Р
|
Е 233
|
Н!
|
Е 403
|
О!
|
Е 633
|
КР
|
Е 171
|П
|
Е 239
|
ИК
|
Е 404
|
О!
|
Е 634
|
КР
|
Е 173
|ИК
|
Е 240
|
Р
|
Е 405
|
О!
|
Е 635
|
КР
|Е 131
|(С)
|
Е 241
|
П
|
Е 450
|
ВК
|
Е 636
|
О!
|
Е 141
|Р
|
Е 242
|
Н!
|
Е 451
|
ВК
|
Е 637
|
О!
|
Е 142
|РК, ПО
|
Е 249
|
Р
|
Е 452
|
ВК
|
Е 907
|
С
|
Е 150
|Н!
|
Е 250
|
ПО
|
Е 453
|
ВК
|
Е 951
|
ВК
|
Е 151
|ИК
|
Е 251
|
ПО
|
Е 454
|
ВК
|
Е 952
|
(З)
|
Е 152
|П
|
Е 252
|
Р
|
Е 461
|
ВК
|
Е 954
|Р
Аллергия на пищевые добавки и красители
Аллергия на пищевые добавки в продуктах проявляется сразу после их употребления. Пищевая непереносимость – сверхчувствительность неаллергического характера позже, через несколько дней. И аллергия, и непереносимость могут дать о себе знать в очень тяжелой форме - от болей в животе до отеков и кровотечения.
При аллергии на "ешки" могут возникать следующие реакции:
- кожная сыпь (крапивница, атопический дерматит), отек Квинке, покраснение, зуд
- боль в животе, тошнота, рвота, понос
- насморк, заложенность носа, кашель, астма, анафилактический шок.
Если описанные симптомы появились после употребления продукта, значит вы невнимательно прочли состав на упаковке и впредь вам стоит избегать таких покупок.
Приготовьте аналогичное блюдо дома и проследите реакцию Если на домашний продукт аллергии нет, значит виноваты "ешки".
Наиболее аллергенные добавки:
- тартразин,
- кармин,
- аннато,
- сульфиты,
- специи,
- аспартам,
- глутамат натрия,
- антиоксиданты,
- эмульгаторы,
- стабилизаторы.
Недавнее исследование показалло, что большое количество глутамата натрия в блюдах вызывает онемение задней части шеи, плеч и рук, тошнота, сонливость, головная боль - так называемый синдром китайского ресторана.
Аллергенов крахмала (картофельного или кукурузного) пока не подтверждена.
Диагностика аллергии на пищевые добавки и красители
Аллергию к натуральным пищевым красителям и специям выявляют после специальных тестов и кожных проб.
Обратитесь к аллергологу. Он направит вас на исследование.
Аллерголог Татьяна Бондаренко назвала самые распространенные продукты, на которые может возникнуть аллергическая реакция.
- молоко,
- яйца,
- рыба,
- арахис,
- соя
Аллергию на натуральные продукты питания выявить легче - кожные пробы покажут результат. Диагностика аллергии на синтетические добавки пока затруднена, поскольку тест-системы не разработаны.
Однако в супермаркетах можно встретить и молоко, и изделия из орехов, меда, яиц и сои, в которых содержатся подсластители, усилители вкуса, стабилизаторы и т.д.
Основным способом определения аллергии на тот или иной магазинне продукт является провокационный пероральный тест. Человек пробует потенциально аллергенную еду в малых дозах под наблюдением врача. Если развивается аллергическая реакция, то продукт исключают из рациона.